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Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme! Kan örneklerinde inceleme yapılacak

10.01.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davanın avukatları, merhum Yazıcıoğlu ile birlikte 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin kan örneklerinde karbonmonoksit gazının olup olmadığının araştırılması talebinde bulundu. İşte haberin detayları...

Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme! Kan örneklerinde inceleme yapılacak

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde hayatını kaybedenlerin kan örneklerinde karbonmonoksit gazı olup olmadığına ilişkin yeniden inceleme yapılacak.

Yazıcıoğlu davasının avukatları, bir kişinin, Muhsin Yazıcıoğlu ile düşen helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in çantasına "karbonmonoksit gazı salgılayan cihaz konulduğu, basınçla birlikte bu cihazdan çıkan gazdan herkesin zehirlendiği ve helikopterin bu yüzden düştüğü" yönündeki ihbarı üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

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KAN ÖRNEKLERİ İNCELENECEK

Avukatlar, merhum Yazıcıoğlu ile birlikte 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin kan örneklerinde karbonmonoksit gazının olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, talep üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumunda bir üst kurula yazı yazdı.

Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin kanlarının 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından yeniden inceleneceği öğrenildi. (AA)

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