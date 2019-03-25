HABER

Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında, ailesi tarafından Ankara'daki mezarı başında anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldı

Gizem KARADAĞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında, ailesi tarafından Ankara'daki mezarı başında anıldı.
Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da bindiği helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu, Taceddin Dergâhı'ndaki mezarı başında anıldı. Anma törenine, eşi Gülefer, oğlu Furkan, kızı Firuze, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, sevenleri ve Alperen Ocakları teşkilat üyeleri ile Türkiye'nin birçok kentinden gelen partililer katıldı. Törende, Yazıcıoğlu için dua edilerek mezarına karanfil bırakıldı.
'TAM 10 YILDIR SABIRLA BEKLİYORUZ'
Törende konuşan Gülefer Yazıcıoğlu, eşi Muhsin Yazıcıoğlu'nun büyük bir davası, fikriyatı ve hayallerinin olduğunu söyledi. Gülefer Yazıcıoğlu, eşinin hayatı boyunca en zor şartlarda bile taviz vermeden hak bildiği mücadelesini son nefesine kadar sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Haksız bir davada kalabalıklarla yürüyeceğime haklı bir davada tek başıma yürürüm' dedi ve yürüdü. Ardına bakmadan yürüdü ve bu yolda şehit oldu. Şehit liderimizi günlük siyasete alet etmemeliyiz ve ettirmemeliyiz. İstismar etmemeliyiz ve ettirmemeliyiz. Onun gösterdiği hedefler için koşmalıyız. Muhsin başkan her türlü zorluğa, işkencelere ve zulme rağmen dimdik durdu. Davasına hizmet etti. Davasını kendisine hizmet ettirmedi ve gönülleri fethetti. Biz ailesi olarak günlük siyasetten uzak duruyoruz. Suikast süreciyle ilgili, her türlü detayı Yazıcıoğlu ailesi olarak yakından takip ediyoruz. Mevcut delillere göre dava açılmasını ve suçluların tarafsız ve bağımsız yargı önünde hesap vermesini bekliyoruz. Tam 10 yıldır sabırla bekliyoruz."
MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ
Bu arada anma törenine katılan Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a ismi öğrenilemeyen bir kişi tepki gösterdi. Yavaş için, "Ne işi var onun burada?" diyen kişi, korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı.

FOTOĞRAFLI

Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldıMuhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldıMuhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldıMuhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldı

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Özbek seçim çalışmalarına gece de devam ediyorÖzbek seçim çalışmalarına gece de devam ediyor
Başkan Aktaş, “Mudanya’da muhatap bulamıyoruz”Başkan Aktaş, “Mudanya’da muhatap bulamıyoruz”

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.