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Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş'ta anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 22:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için anma programı düzenlendi

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Muhsin-i Tavır Platformu tarafından anma programı gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yazıcıoğlu'nun hayatını konu alan videonun gösterildiği etkinlikte, katılımcılar duygulu anlar yaşadı.

Öğrenciler, Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiirini okudu.

Muhsin-i Tavır Platformu Başkanı Ali Kıvrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümünün 10. yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

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