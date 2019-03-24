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Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi için kazanın meydana geldiği Keş Dağı'nda anma programı düzenlendi - Aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi, etkisini gösteren kar yağışı, tipi ve çamura rağmen 2 bin 100 rakımlı Keş Dağı'na yürüyüş yaparak alana "Muhsin Dağı" tabelası dikti - Anda Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ender Taptık: - "Tarihe not düşülen yiğitliği ve cesaretiyle merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, siyaset üstü bir kimlik haline gelmiştir"

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, kazanın meydana geldiği Keş Dağı'nda anıldı.

Anda Kardeşe Vefa Derneği, Kahramanmaraş Türk Ocağı ve Anda Arama Kurtarma ekibinin organizasyonu ile Türkiye'nin farklı kentlerinden çok sayıda kişi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde bir araya geldi.

Aralarında kadın, öğrenci ve çocukların da olduğu Muhsin Yazıcıoğlu sevenleri, etkisini gösteren kar yağışı, tipi ve çamura rağmen 2 bin 100 rakımlı Keş Dağı'na yürüdü.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin açtığı yolda ilerleyen Anda Kardeşe Vefa Derneği ve Arama Kurtarma ekipleri ile Kahramanmaraş Türk Ocağı temsilcileri, alana "Muhsin Dağı" tabelası dikti.

Daha sonra İstiklal Marşı okuyan gruptakiler, Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları için dua etti.

- "Siyaset üstü bir kimlik haline gelmiştir"

Anda Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ender Taptık, burada yaptığı konuşmada, şehit lider, Anadolu'nun yiğit evladı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 10. yılında, rahmetirahmana teslim olduğu yerde aziz hatırasını anmak için toplandıklarını belirtti.

İlkeli, dürüst ve örnek davranışıyla, dava adamlığıyla, siyaset ahlakıyla Türk-İslam dünyasının gönlünde taht kuran Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinde yürüdüklerini dile getiren Taptık, Yazıcıoğlu'nun milli mutabakat metninde hedef olarak belirlediği idealleri gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Genci ve yaşlısıyla Keş Dağı'na geldiklerini anlatan Taptık, "Tarihe not düşülen yiğitliği ve cesaretiyle merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, siyaset üstü bir kimlik haline gelmiştir. Onun şehadeti, her kimlikten ve farklı siyasi düşünceden insanların muhsinitavır çizgisinde 'cem' olduğunu görmek, davasındaki haklılığına şahitlik etmektedir. Bu durum ise onun yolunda ilerleyen biz kardeşlerini onurlandırmaktadır." dedi.

- "Devletimizin gücüne güveniyoruz"

Taptık, lideri ve arkadaşlarının şehit düştüğü Keş Dağı'nı, tarihe not düşmek, bu mazlum şehadetin unutulmasının önüne geçmek ve liderlerinin adını yaşatmak için "Muhsin Dağı" olarak anacaklarını ifade etti.

Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevenlerin aziz hatırasına sahip çıkmak isteyenlere "Muhsin Dağı" çağrılarına hassasiyet gösterip destek olmaları çağrısı yapan Taptık, şunları kaydetti:

"10 yıldır devam eden dava sürecinde suçluların şaibeye mahal vermeksizin bulunmasını, adil bir şekilde yargılanmalarını ve yüce Türk milleti huzurunda hak ettikleri cezaya bir an evvel çarptırılmalarını istiyoruz. Devletimizin gücüne, milletimizin ferasetine güveniyoruz."

- "Birleştirici gücü olduğuna inanmıştık"

Asım'ın Nesli Platformu Kahramanmaraş Sözcüsü Faruk Ali Sözbilici ise Keş Dağı'na Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını, vefatlarının 10. yılında anmak için geldiklerini söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun her zaman için Türkiye'nin birleştirici gücü olduğuna inandıkların aktaran Sözbilici, "Tek başına ama özgül ağırlığının Meclisteki bir siyasal parti kadar olduğuna inanmıştık. Doğu, batı, güney ve kuzey demeden Türkiye'nin her kesimine yediden yetmişe bir ve beraber olmasını temenni eden bir insandı. Onun hayallerini gerçekleştirmek uğruna da bu yola çıktık. Burada da vefa örneği olarak dağa geldik ve kendisini rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

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