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Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu ne zaman ve neden öldü?

25.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhsin Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunudur. 1968’de ilk dernek çalışmalarına başlamış ve Ankara’ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde görev yapmaya başlamıştır. İleriki yıllarda BBP’ye katılarak TBMM’de Büyük Birlik Partisi Sivas Milletvekili olarak BBP’yi Meclis’te temsil etmiştir.

Muhsin Yazıcıoğlu, Meclis’te BBP’yi temsilden sonra 19 Ağustos’ta yapılan BBP’nin 3. Olağanüstü Büyük Kurultayı’nda tekrar Genel Başkan olmuştur. Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009’da Kahramanmaraş mitinginden dönerken, bindiği uçak 26 dakika sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı düşmüş ve içinde bulunan 6 kişi ile beraber Muhsin Yazıcıoğlu da hayatını kaybetmiştir.

Muhsin Yazıcıoğlu, 1954 yılında Sivas'ın Sarkışla ilçesi Elmalı Köyü'nde bir çiftçi ailesinin oğlu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptı. Yüksek öğrenimini yapmak üzere 1972'de Ankara'ya geldi. Üniversite tahsilini, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladı.
1968'de dernek çalışmalarına başladı. Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. Ankara'ya geldikten sonra ise, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev yapmaya başladı. Sırasıyla; Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. 1978'de faaliyete geçen Ülkücü Gençlik Derneği'nin kurucu Genel Başkanı oldu. 1980 yılına kadar MHP'de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulundu.
12 Eylül 1980'de yapılan askeri darbenin ardından, MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası sanığı olarak cezaevine konuldu. 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kalan Muhsin Yazıcıoğlu, 7,5 yıl cezaevinde kaldığı bu davadan herhangi bir ceza almadı. Cezaevinden çıktıktan sonra, mağdur olmuş ülkücülere ve onların ailelerine yardım amacıyla kurulan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını yaptı.
1987'de arkadaşları ile birlikte MÇP'de siyasete girdi. MÇP'de Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 1991 genel seçimlerinde üç partinin oluşturduğu ittifak bünyesinde, milletvekili adayı oldu. “O, inançlarınızı Meclis'e taşıyacak” sloganıyla, Sivas'tan milletvekili seçildi.
1992 yılı Temmuz ayında, “içinde bulunduğu partinin siyasi anlayışıyla uyuşamadığı için” bir grup arkadaşı ile birlikte MÇP'den ayrıldı. 29 Ocak 1993 tarihinde Büyük Birlik Partisi kuruldu ve bu partinin Genel Başkanlığına seçildi. 24 Aralık 1995'te yapılan erken genel seçimlerde ANAP-BBP ittifakından 20. Dönem Sivas milletvekili olarak, yeniden meclise girdi. 28.02.1996 tarihinde ANAP'tan istifa ederek, BBP'ye döndü.
26 Nisan 1998'de yapılan 3. Büyük Kurultay'da, 8 Ekim 2000 tarihinde yapılan 4. Büyük Kurultay'da, 2 Haziran 2002 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kurultay'da,20 Temmuz 2003 tarihinde yapılan 5. Olağan Büyük Kurultay'da,30 Nisan 2006 tarihinde yapılan 6. Olağan Büyük Kurultay'da ve 15 Nisan 2007 2.Olağanüstü Büyük Kurultayda tekrar BBP Genel Başkanlığına seçilmiştir.
22 Temmuz Erken Genel seçimlerinde BBP'nin seçimi protesto etmesi sebebiyle partisinden istifa ederek Sivas'tan bağımsız milletvekili adayı olup 23. dönem milletvekilliğine seçilmiştir. Daha sonra BBP'ye katılarak TBMM'de Büyük Birlik Partisi Sivas Milletvekili olarak BBP'yi Meclis'te temsil etmiştir.19 Ağustos'ta yapılmış olan BBP'nin 3.Olağanüstü Büyük kurultayında tekrar Genel Başkan olmuştur. Muhsin Yazıcıoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

MUHSİN YAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

MUHSİN YAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde saat 14.37’de Kahramanmaraş mitinginden Yozgat Yerköy mitingine hareket etmek için havalandıktan 26 dakika sonra bilinmeyen bir nedenle Keş dağı, Kuru Dere Kanlıçukur mevkine düştü. Yazıcıoğlu’nun yanı sıra helikopterde bulunan altı kişi de hayatını kaybetti.
Kazanın ardından hazırlanan otopsi raporunda, Yazıcıoğlu’nun düşme anından sonra bir saat daha hayatta kaldığı ortaya çıktı. Yazıcıoğlu ve helikopterde bulunanların naaşına ancak 48 saat sonra ulaşılması ise büyük tepki yaratmıştı. Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin suikast iddiaları halihazırda Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturulurken, Göksun Asliye Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanlığı’nda da ayrı soruşturmalar yürütülüyor.
Anahtar Kelimeler:
Muhsin Yazıcıoğlu

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