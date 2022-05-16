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  4. Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada hayatını kaybetti! Tanık olarak dinlenecekti

Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada hayatını kaybetti! Tanık olarak dinlenecekti

16.05.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, kendi otomobilinin altında kalan polis memuru Erol Yıldız (49), hayatını kaybetti. Yıldız'ın bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yaptığı ve Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili davanın 23 Mayıs'ta görülecek duruşmasında tanık olarak dinleneceği öğrenildi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada hayatını kaybetti! Tanık olarak dinlenecekti

Ankara'daki kaza, saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın otomobili çalışmadı. Bunun üzerine Yıldız, otomobilini iterek çalıştırmak istedi. Yıldız, bu sırada geri gelen aracın altında kaldı. Ağır yaralanan ve ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Erol Yıldız, bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapmıştı. Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan 1'iydi. Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı.

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(DHA)

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trafik kazası polis Ankara Muhsin Yazıcıoğlu
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