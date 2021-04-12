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  4. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili oğlundan çarpıcı açıklamalar: Mahkemeye sunuldu

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili oğlundan çarpıcı açıklamalar: Mahkemeye sunuldu

12.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, "Dava dosyasının her yerinden FETÖ fışkırıyor" diyerek suikast ihtimalini güçlendiren ve dava dosyasına giren yeni bir bilgi paylaştı.

Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Uzun yıllara rağmen aydınlatılamayan şüpheli kazada Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, kazadan 12 yıl sonra yaşananların perde arkasını ve davayla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

'OPERASYON' İDDİASI

CNN Türk canlı yayınında konuşan Yazıcıoğlu, şüpheli kazadaki FETÖ izlerine dikkat çekti. Arama kurtarma çalışmalarında yaşanan ‘tuhaflıkları’ hatırlattı. Helikopteri düşürdüğü iddia edilen savaş uçağının, olaydan kısa bir süre önce ‘prova’ olarak değerlendirilebilecek bir hareket yaptığını belirten Yazıcıoğlu, bu hareketin radar kayıtlarının mahkemeye sunulduğunu açıkladı.

O jetin, FETÖ’den tutuklu pilotunun, örgüt imamı Adil Öksüz ile yakın ilişkisi olduğunu belirten Furkan Yazıcıoğlu, helikopterden sökülen cihazlarla ilgili bylock yazışmalarına da dikkat çekti.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili çok önemli bilgilere ulaştığını belirten Furkan Yazıcıoğlu, babasının kazadan çok kısa bir süre önce bu bilgiyi arkadaşlarıyla paylaştığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
fetö Muhsin Yazıcıoğlu

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