Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili oğlundan çarpıcı açıklamalar: Mahkemeye sunuldu

Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta kendisini taşıyan helikopterin düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Uzun yıllara rağmen aydınlatılamayan şüpheli kazada Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, kazadan 12 yıl sonra yaşananların perde arkasını ve davayla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

'OPERASYON' İDDİASI

CNN Türk canlı yayınında konuşan Yazıcıoğlu, şüpheli kazadaki FETÖ izlerine dikkat çekti. Arama kurtarma çalışmalarında yaşanan ‘tuhaflıkları’ hatırlattı. Helikopteri düşürdüğü iddia edilen savaş uçağının, olaydan kısa bir süre önce ‘prova’ olarak değerlendirilebilecek bir hareket yaptığını belirten Yazıcıoğlu, bu hareketin radar kayıtlarının mahkemeye sunulduğunu açıkladı.

O jetin, FETÖ’den tutuklu pilotunun, örgüt imamı Adil Öksüz ile yakın ilişkisi olduğunu belirten Furkan Yazıcıoğlu, helikopterden sökülen cihazlarla ilgili bylock yazışmalarına da dikkat çekti.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili çok önemli bilgilere ulaştığını belirten Furkan Yazıcıoğlu, babasının kazadan çok kısa bir süre önce bu bilgiyi arkadaşlarıyla paylaştığını söyledi.



