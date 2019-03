Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 10. yılında kabri başında anıldı

’’Suikast süreciyle ilgili her türlü detayı Yazıcıoğlu ailesi olarak en yakından takip ediyoruz’’

Yazıcıoğlu, ’’Muhsin başkan her türlü zorluğa, işkencelere ve zorluğa rağmen dimdik durdu. Davasına hizmet etti. Davasını kendisine hizmet ettirmedi ve gönülleri fethetti. Biz ailesi olarak günlük siyasetten uzak duruyoruz. Suikast süreciyle ilgili her türlü detayı Yazıcıoğlu ailesi olarak en yakından takip ediyoruz. Mevcut delillere göre, dava açılmasını ve suçluların tarafsız ve bağımsız yargı önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Tam 10 yıldır sabrediyoruz’’ şeklinde konuştu.