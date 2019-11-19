HABER

Muhsin Yazıcıoğlu’nun evi müzeye dönüştürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:10 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.Sivas Valisi Salih Ayhan, 25 Mart 2009’ta Kahramanmaraş yakınlarında düşen helikopterde yaşamını yitiren BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki evinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evin müzeye dönüştürülmesi için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Sivas Valisi Salih Ayhan, 25 Mart 2009’ta Kahramanmaraş yakınlarında düşen helikopterde yaşamını yitiren BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü Şarkışla ilçesi Elmalı köyündeki evinde devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyerek, firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Ayhan, çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Fırsat buldukça çalışmaları incelemek üzere köye geldiğini belirten Ayhan, "Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğduğu ev, yaşadığı ev, hakikaten burada ülkesine dair büyük hayaller kurduğu yeri müze yapıyoruz. Bir anı evi yapıyoruz" dedi.
Ayhan, restorasyon çalışmaları kapsamında evini hibe eden Yazıcıoğlu’nun akrabası Ali Yazıcıoğlu’na da teşekkür etti. Bu sayede alanın genişlediğini dile getiren Ayhan, "Sivas şanslı, Şarkışla şanslı, Elmalı köyü daha şanslı, böyle bir müstesna şahsiyet yetiştirdiği için. Onun fikirlerinden bundan sonraki nesil ilham alacak" diye konuştu.
Yazıcıoğlu’nun hayal dünyasına herkesin vakıf olacağını vurgulayan Vali Ayhan, "Elmalı köyümüz çok hareketli günler ve yoğunluk yaşayacak. İnşallah ona da hazırlıklı olmak lazım. Emek verenlere, destek verenlere teşekkür ediyorum. Kamuoyu bu düşüncemize çok güzel bir şekilde destek oldu. Değerlerimize, büyüklerimize sahip çıktıkça, onların fikirlerini yaşattıkça bu ülke var olacak, daha da güçlü bir şekilde ayakta duracak. İnşallah rahmetlinin evinden sonra birçok değerli Sivas’ın şahsiyetlerini gün yüzüne çıkarma noktasında çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.
Müzelerin çok önemli olduğunu dile getiren Ayhan, Sivas’ın hafızalarının gün yüzüne çıkartılacağına, bu konuda dört koldan herkesin hummalı bir şekilde çalıştığını bildirdi.

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
Şanlıurfa’da zeytin hasadı devam ediyorŞanlıurfa’da zeytin hasadı devam ediyor
Kamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldüKamyonetin ezdiği 6 yaşındaki Erol öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'ortak devriye' açıklaması

Akar'dan flaş açıklama: Birtakım zorluklarımız var

Karaman’da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı

Belediye başkanının aracı kurşunlandı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Anıtkabir'deki gençlere küfür olayında flaş gelişme! AK Partili yöneticiden açıklama

Anıtkabir'deki gençlere küfür olayında flaş gelişme

Bursa’da süpermarket soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

Market soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un hapis cezasına itirazı reddedildi

Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile ret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.