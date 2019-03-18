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Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde ABD iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:54 | Son Güncelleme

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 10’uncu yıldönümünde Gaziantep’te anıldı.

Eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 10’uncu yıldönümünde Gaziantep’te anıldı. Anma töreninde konuşan Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan, Yazıcıoğlu’nun, ABD’nin yayımladığı rapor ile ilgili söylemlerinin ardından öldürüldüğünü iddia etti.
Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 10’uncu yıldönümünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Devlet Tiyatrosu Toplantı Salonunda yapılan etkinlikle anıldı. Yazıcıoğlu’nun seslendirdiği şiirlerin dinletildiği anma programında duygusal anlar yaşandı. Kuran dinletisinin ardından açılış konuşmasını yapan Alperen Ocakları Gaziantep İl Başkanı Tuncay Uzbirli, "Bugün burada buluşmamıza vesile olan cennet mekan şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve al bayrağımız için vatanımız için dinimiz için gözünü kırpmadan şehadet şerbeti içen ve kafire boyun eğmeyerek şehit olan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı olduğunu ve yakından tanıdığını belirten Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan ise Yazıcıoğlu’nu Amerikalıların yayımladığı rapor ile ilgili söylemlerinin hemen ardından öldürüldüğünü söyledi. Aslan, "Muhsin Başkanın tek suçu vardı. O da elif gibi dimdik olması dosdoğru olmasıdır. Yine kendi ifadesiyle Ardahan mitinginde yaptığı bir konuşmada ‘1995 yılında Amerika’nın hazırladığı bir rapor düştü piyasaya’ demişti. Bu raporda Büyük Birlik Partisi’nden Muhsin Yazıcıoğlu’ndan bahsediliyordu. Raporda Muhsin Yazıcıoğlu’ndan uyuyan aslan olarak bahsediliyordu. Yazıcıoğlu, ’Buna dikkat edin, bu adam eğer uyanırsa bunu zapt edemezsiniz. Bir kere uyanırsa bir daha aşağı indiremezsiniz. Bizde buna hükmedemeyiz. Çünkü dik başlı, doğru bildiğinden şaşmayan bir adam’ olarak rapor edilmişti. Benim şahsi kanaatim işte ta o yıllarda o raporlara giren Muhsin Yazıcıoğlu’nun 25 Mart 2009’da niye katledildiğinin de bence göstergelerinden bir tanesidir” diye konuştu.
Toplantı plaket takdiminin ardından sonlandı.

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