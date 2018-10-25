Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin Özmen'in yargılandığı dava

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, sanık Özmen'e, "Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının kurtarıldı" bilgi notunu neden ve nasıl hazırladığını sorusunu yöneltti.

Avukatlar ile duruşmaya katılan aileler, bu duruşma dosyasının ana dosyayla birleştirilmesini ve sanığın tutuklanmasını talep etti.

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, merhum gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, parti yöneticileri ve avukatları katıldı.

Sanık Özmen ise olayın olduğu gün 4 ayrı bilgi notu hazırladığını, sorulan bilgi notunu da açık ve kapalı istihbarat ardından hazırladığını belirtti.

Daha sonra Yavuz'un, bilgilerin ne zaman yanlış olduğunu öğrendiği sorusu üzerine Özmen, dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yaptığı açıklamada "Helikopterin yerine ulaşılamadığı" yönündeki açıklamanın ardından öğrendiğini ve bilgi notunun ardından bilgi formu hazırladığını söyledi.

Özmen, o zaman çok fazla bilgi akışı olduğunu bununla birlikte gelen bilgiler arasında olduğunu, Osmaniye'de görevli ve izinde olan özel harekat polisinin Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını güvenli bir mağaraya götürdüğü yönünde bilgi geldiğini, bunun üzerine Osmaniye Özel Harekat Şubesi Müdürü ile görüşerek bu konunun gerçekliğini de araştırdığını, sonra da doğru olmadığını öğrendiğini dile getirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, "Arama çalışmalarının sürdüğü 2'nci gününde gece saat 24.00 sonrası kaldığı misafirhaneye gelen biri diğerine 'komutanım' dediği iki kişinin 'Muhsin Başkan mağarada saklanıyor, isterseniz sizi görüştürebiliriz" dediğini belirterek kendisinin ise "Bunu neden devlet yetkililerine söylemediniz?" diye kızdığını ve onlara inanmadığını anlattı.