Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin Özmen'in yargılandığı dava

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, tanık olarak dinlenmesini talip ettiği, olay tarihinde sanık Özmen ile çalışan polis memuru Sezgin Bozkurt'un ana dosyadaki, "İstihbarat dairesinde düzenlenen bilgi notunun kaynaklarla belirtilmek suretiyle rapora bağlanması gerekir. Bugüne kadar personel tarafından herhangi bir kaynak belirtilmesi söz konusu değildir." ifadesini hatırlatarak, sanığa, bilgi notunun rapor şeklinde hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, merhum gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş ve avukatları katıldı.

Sanık Özmen ise bilgi notlarının rapora bağlanmadığını, sadece fiziki ya da teknik takip yapıldığında rapora bağlandığını belirtti.

Yavuz, ilk bilgi notunun saat 17.07'de yayımlandığını, ikinci bilgi notunun saat 17.41'de, üçüncü bilgi notunun ise ertesi gün yayımlandığını belirterek ikinci bilgi notu ile üçüncü bilgi notu arasında bu kadar zaman olmasının ve herhangi bir kurtarılan olmamasına rağmen neden hemen bilgi notu hazırlamadığının sorulmasını istedi.

Sanık Özmen, bu soruya ilişkin, "Olaydan 40 dakika sonra İçişleri Bakanı benim bilgi içeriğinin aksine henüz olay yerine ulaşılmadığına dair bir açıklama yapmıştır. Bunun üzerine resmi olay yeri bildirim formu da çevre illere aynı bilgi notunda olduğu gibi gönderilmiştir." diye cevap verdi.

Yavuz'un bilgi notunda "intikal edilmiştir" şeklinde kesinlik belirtilen ifade kullanıldığını ancak sanığın ise haber kaynaklarından ve internetten bilgi aldığını söylediğini belirtmesi üzerine Özmen, "Bilgi notunda yazılan bilgiler teyitsiz bilgilerdir. Teyitli bilgiler olsaydı, teyit eden kişinin kaynak bilgilerini açıkça yazardık." ifadesini kullandı.