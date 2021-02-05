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Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin Yargıtay’da görülen davada 3 kişi “görevi kötüye kullanma” suçundan 1 yıl 2’şey ay hapis cezasına çarptırıldı.
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin Yargıtay’da görülen davada 3 kişi “görevi kötüye kullanma” suçundan 1 yıl 2’şey ay hapis cezasına çarptırıldı.
05.02.2021 18:59 |
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Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin Yargıtay’da görülen davada 3 kişi “görevi kötüye kullanma” suçundan 1 yıl 2’şey ay hapis cezasına çarptırıldı.
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin Yargıtay’da görülen davada 3 kişi “görevi kötüye kullanma” suçundan 1 yıl 2’şey ay hapis cezasına çarptırıldı.