HABER

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanmaya başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesi ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 9 üst düzey kamu görevlisinin yargılanmasına, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri İsmail Güneş’in de aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesi ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 9 üst düzey kamu görevlisinin yargılanmasına, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesinde başlandı. Savunmaları istenen sanıklar, üzerine atılı suçları kabul etmediklerini beyan etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve Gazeteci İsmail Güneş’ın de aralarında bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazı Tanılır, eski vali yardımcısı Servet Güngör, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, eski Kahramanmaraş Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut, Emniyet Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, Jandarma Genel Komutanlığı TİB Temsilcisi Yaşar Kalkan ve Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu, "görevi kötüye kullanma" suçundan hakim karşısına çıktı.
Sanıkların üst düzey kamu görevlisi olması nedeniyle yargılama, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesinde yapılırken duruşmaya ; Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Sanıkların savunmalarının dinlendiği duruşmada mahkeme başkanı, sanıklara çeşitli sorular yöneltti. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Avukatlar da savunmalarını yaptıktan sonra mahkemeye 10 dakika ara verildi.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Kütahya'da, 4 uyuşturucu satıcısına tutuklamaKütahya'da, 4 uyuşturucu satıcısına tutuklama
Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralıAdıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.