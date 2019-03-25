Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 10. yılı

SİVAS (AA) - Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş için Sivas'taki mezarları başında anma programı düzenlendi.

BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun da hayatını kaybettiği 10 yıl önceki helikopter kazasında yaşamını yitiren Üstündağ, Yancı, Çetinkaya ve gazeteci Güneş'in, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabirleri başında düzenlenen programda, Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

BBP İl Başkanı Uğur Bulut, burada yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin BBP'liler ve Alperenlerin 10 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini belirten Bulut, "Son dönemde bazı üst düzey askeri görevliler hakkında takipsizlik kararının kaldırılması bizleri ziyadesiyle memnun etmesine rağmen, ana dosyanın açılmaması bizleri düşündürmektedir." dedi.

Bir 10 yıl daha beklemek istemediklerini dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Ana dosya bir an evvel açılmalıdır. Dolayısıyla FETÖ'den içeride yatan kişiler sadece FETÖ'den yatmamalıdır. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında bulunan şüpheli yaklaşık 150 kişinin bir an evvel, sadece FETÖ dosyasından değil Muhsin Yazıcıoğlu suikastinden dolayı da kanun önüne çıkması lazım. Neticede 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük ki Muhsin Başkan'ın olayından içeride yatan Davut Uçum ve Aydın Özsıcak, Marmaris'e Cumhurbaşkanımıza suikast yapmak için gittiler. Dolayısıyla bu kişiler, haklarında teknik takip kaldırıldıktan sonra, bir milletin iradesine ipotek koyarak Cumhurbaşkanını katletmeye kalktılar."

Anma törenine, helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin aileleri, MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er ve partililer katıldı.

