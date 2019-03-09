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Muhtar adayı, kırık ayakla seçim çalışması yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde yerel seçimlerde yeniden aday olan Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, ara sokaktaki merdivenleri inerken ayak tarak kemiğini kırdı. Aygün, alçıya alınıp atel takılan ayağı ile kapı kapı gezerek seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Muhtar adayı, kırık ayakla seçim çalışması yapıyor

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde yerel seçimlerde yeniden aday olan Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, ara sokaktaki merdivenleri inerken ayak tarak kemiğini kırdı. Aygün, alçıya alınıp atel takılan ayağı ile kapı kapı gezerek seçim çalışmalarını sürdürüyor.
​Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden aday oldu. 15 gün önce seçim çalışması sırasında mahallede bulunan 300 basamaklı merdivenden inerken, Aygün’ün sağ ayağı burkuldu. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülen Aygün'ün sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı saptandı. Ayağı alçıya alınan Aygün, bir süre dinlendi. Aygün, ayağına atel takıldıktan sonra seçim çalışmalarına yeniden başladı. Aygün, kendisiyle birlikte 6 adayın bulunduğu mahallede atelli ayağıyla kapı kapı gezerek hem yaptığı çalışmaları anlatıyor, hem de seçmenlerden oy istiyor.
'ASANSÖR VEYA YÜRÜYEN MERDİVEN YAPILSIN'
Gece merdivenlerden inerken ayağını kırdığını anlatan Ferhat Aygün, "Bu merdivenler mahallemizin genel sorunlarından. Mahallenin altındaki konutları medeniyete bağlayan yol bu merdivenler, burada da 300 küsur basamak var. Biz bunu sürekli gündeme getirdik. Devlet büyüklerimizden de asansör ya da yürüyen merdiven yapılmasını istedik. Maalesef yapılmadı, biz bu yaşta ayağımızı kırıyorsak eğer yaşlıların, hamilelerin ve kadınların neler çektiğini bir düşünün. Özellikle hamileler, yaşlılar, bu merdivenleri çıkmamak için yollarını uzatıyorlar. Bunun için bu sorunu çözmelerini istiyorum. Benim ayağım iyileşecektir; ama buradaki sorun çözülmediği sürece burada ayağını kıran çok olacaktır. Mahallenin aşağısında yaklaşık 3 bin nüfus yaşıyor ve aşağıda hiçbir sosyal faaliyetleri yok. Temel ihtiyaçlarını karşılayacakları hiçbir tesis yok. Şöyle diyebilirim 'başkentin göbeğinde köy hayatında yaşıyorlar."
'BU AYAKLA SEÇİM ÇALIŞMASI YAPIYORUZ'
​Çevre kirliliği olmaması için afiş asmadıklarını belirten Aygün, "Bu yüzden ev ev gezerek dağıttığımız el broşürleri ile projelerimizi, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Biz bu ayağımızla hala seçim çalışmalarına devam ediyoruz; çünkü biz muhtarlığı menfaat olarak görmüyoruz. Mahallemiz nezdinde milletimize ve vatanımıza hizmet ederek vatana olan borcumuzu ödemek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

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Muhtar adayı, kırık ayakla seçim çalışması yapıyorMuhtar adayı, kırık ayakla seçim çalışması yapıyorMuhtar adayı, kırık ayakla seçim çalışması yapıyorMuhtar adayı, kırık ayakla seçim çalışması yapıyor

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