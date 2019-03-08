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Muhtar adayı "Nurhayat Abla"nın şaşırtan azmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesinde traktörle taş taşıyıp tarla süren, minibüs sürerek eşine yardımcı olan 54 yaşındaki muhtar adayı Nurhayat Sarban, zorlu işlerin üstesinden gelme gayretiyle parmak ısırtıyor - Kadın muhtar adayı Sarban: - "Mahallemde traktöre saban takıp tarla sürerim. Eşime inşaat işlerinde traktörle malzeme taşırım, destek olurum. Yaz aylarında su ihtiyacı olan mahalleliye tankerle su taşırım. İnsanların işini görmeye çalışıyorum. Ben insanlara hizmet etmekten büyük zevk alıyorum" - Muhtar adayının eşi Kamil Sarban: - "İlk başlarda traktör kullanmasına şaşırıyordum ancak şu an alıştım. Artık her şeyi yapar. Muhtarlık için de iyi tepkiler alıyoruz. Bunu başaracağını düşünüyorum"

ALİ BALLI - Muğla'nın Milas ilçesinde, tarla sürüp traktörle taş taşıyan, minibüs sürerek eşine yardımcı olan kadın muhtar adayı Nurhayat Sarban, azmiyle şaşırtıyor.

Dörttepe Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 2 çocuk annesi 54 yaşındaki Nurhayat Sarban, hareketli yaşamıyla dikkati çekiyor. Sarban, ev işinin yanı sıra erkeklerin bile zaman zaman zorlandığı işlerin üstesinden geliyor.

Benzinli el çapa makinesiyle tarla süren, inşaat işiyle uğraşan eşine traktörle malzeme taşıyan, suyu biten komşularına tankerle su götüren Sarban, diğer kadınlara çalışma azmi aşılıyor.

Sarban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü mahallesine hizmet etmek için muhtar adayı olduğunu söyledi.

Çevresinin teşvikiyle aday olmaya karar verdiğini belirten Sarban, "Mahallemizde ilk kez bir kadın aday oldu. İnşallah hayırlısıyla, yüzümüzün akıyla bu işi başaracağız. Ben cesaretlenip bu işe kalkıştım. Her zaman cesaretli bir kadınımdır." dedi.

Mahallede hiç traktör kullanan kadın yokken traktör kullanmayı öğrendiğini anlatan Sarban, bu konuda ilk zamanlarda olumsuz tepkiler aldığını ifade etti.

- "İnsanlar beni traktör kullanırken görmeye alıştı"

Daha sonra köylülerin bu duruma alıştığına değinen Sarban, şöyle konuştu:

"Mahallemde traktöre saban takıp, tarla sürerim. Eşime inşaat işlerinde traktörle malzeme taşırım, destek olurum. Yaz aylarında su ihtiyacı olan mahalleliye tankerle su taşırım. İnsanların işini görmeye çalışıyorum. Ben insanlara hizmet etmekten büyük zevk alıyorum. İnsanlarla konuşup anlaşmak bana çok iyi geliyor. İnsanlar artık beni traktör kullanırken görmeye çok alıştı. 30 yıla yakındır traktör kullanıyorum. Bundan sonra muhtar olarak köyüme hizmet etmek istiyorum."

İnsanların isteği doğrultusunda onlara hizmet edeceğini aktaran Sarban, mahalleye en çok ihtiyaç duyulan düğün salonu ve kapalı pazar yeri yapmayı düşündüğünü anlattı.

Mahallenin çehresini de değiştirmeyi planladığını vurgulayan Sarban, "Benim tek amacım, insanlara yardımcı olmak. Allah sağlığımızı, sıhhatimizi bozmasın. Beni muhtarlık konusunda vatandaşlar teşvik etti. Bende 'neden olmasın ki, kaybedecek bir şeyim yok, yola devam' dedim." ifadelerini kullandı.

Muhtar adayı Sarban ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayarak, emekçi kadınlara yaptıkları zorlu işlerde başarı diledi.

- "Muhtarlık için iyi tepkiler alıyoruz"

Sarban'ın 34 yıllık eşi 58 yaşındaki Kamil Sarban da eşini, gayretli çalışmasından dolayı hep takdir ettiğini söyledi.

Eşine muhtarlık konusunda da güvendiğini ve hep yanında olduğunu belirten Sarban, "İlk başlarda traktör kullanmasına şaşırıyordum ancak şu an alıştım. Artık her şeyi yapar. Muhtarlık içinde iyi tepkiler alıyoruz. Bunu başaracağını ve alacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kamil Sarban eşine tarladan topladığı çiçekleri vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

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