Muhtar adayı olduğu köyünde kendisine bile oy vermedi

Zonguldak’ta kendisiyle birlikte 4 adayın buluduğu Mumcuoğlu köyüne muhtar adayı olan Birol Özsoy’un seçimlerde kendisine bile oy vermediği kendisine sandıktan sıfır oy çıktığı öğrenildi.

31 Mart 2019 günü yapılan yerel seçimlerde muhtarlar da belirlendi. Devrek’in Mumcuoğlu köyünde ise ilginç bir olay yaşandı. Köyün mevcut muhtarı Celal Hırçın yeniden adaylığını açıkladı. Bunun üzerine köyde ikamet eden Şaban Çubukçu, Kenan Özsoy ve Birol Özsoy da adaylığını açıkladı. Seçim günü geldiğinde oylar sayıldı. Çıkan sonuca göre 106 oy alan mevcut muhtar Celal Hırçın yeniden güven tazeledi. Diğer adaylar Şaban Çubukçu 74 oy, Kenan Özsoy 5 oy alırken Birol Özsoy’a sıfır oy çıktı.

Kendisine bile oy vermediği anlaşılan Birol Özsoy’un yakınlarının da kendisine oy vermediği öğrenildi. Sandıktan sıfır oy alan Birol Özsoy’un sonucuna şaşıran muhtar Celal Hırçın, "Seçime niye girdi bilmiyorum" dedi. İHA’ya konuşan Birol Özsoy, "Benim broşürlerimi dağıttıktan sonra hep sağda solda, yerlerde gördüm. Ben de bunun üzerine kendimi bile değil kendime en yakın hissetiğim adayı desteklemeye karar verdim. Kendime oy vermedim. En yakın hissettiğim adaya oy verdim" dedi.



