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Muhtar adayı seçmene bez torba dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 05:05 | Son Güncelleme

Karaman’da mahallesine dördüncü kez muhtar olmak için tekrar aday olan vatandaş, seçmenlerine marketlerde sıkıntı yaşamamaları için kapı kapı dolaşarak bez torba dağıttı.31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine siyasiler kadar muhtar adayları da sıkı bir şekilde çalışıyor.

Karaman’da mahallesine dördüncü kez muhtar olmak için tekrar aday olan vatandaş, seçmenlerine marketlerde sıkıntı yaşamamaları için kapı kapı dolaşarak bez torba dağıttı.
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine siyasiler kadar muhtar adayları da sıkı bir şekilde çalışıyor. İl merkezinde 58 mahallenin bulunduğu Karaman’da, her mahallede 3 ila 10 arasında değişen sayılarda muhtar adayı düşüyor. Tarihi Karaman Kalesi’nin de içinde yer aldığı bin 850 seçmeni olan Hisar Mahallesi’nde ise mevcut muhtarla birlikte 3 aday yarışacak.
Mahallesinde bakkal dükkanı işleten ve dördüncü kez muhtar olmak için tekrar aday olduğunu belirten Ahmet Şen, “Göreve tekrar talibim. Mahallemizde şu an bin 850 seçmen bulunuyor. Malum marketlerde poşet paralı oldu. Ben de bir sosyal proje olarak seçmene market çantası dağıtmaya karar verdim. Bin adet hazırlattığım çantayı şimdi kapı kapı dolaşarak dağıtıyorum” dedi.
Şen, torbayı alan vatandaşların şu günlerde bu çantanın çok makbule geçtiğini söylediklerini anlattı. Muhtardan market çantasını alan Metin Sezen de mahalle muhtarlarından çok memnun olduklarını söyledi.

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