Muhtar adayı Taner, 31 Mart'ta 18 yaşında olacak

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Kepez ilçesinde lise öğrencisi Taner Mutlu (17), yaşadığı Hamidiye Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. 18 yaşını seçimin yapılacağı 31 Mart günü dolduracak olan Mutlu, en büyük desteği okul arkadaşlarından aldığını söyledi.

Merkeze bağlı Kepez beldesinin 4 bin 101 seçmenli Hamidiye Mahallesi'nde oturan Taner Mutlu, yerel seçimlerde mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıkladı. Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart günü 18 yaşına girecek olan Çanakkale Ali Haydar Önder Lisesi son sınıf öğrencisi Taner Mutlu'nun azaları ise kadınlardan oluşuyor. Gençlere örnek olmak için böyle bir yarışın içine girdiğini belirten Taner Mutlu'ya ailesi, yakınları ve okul arkadaşları da tam destek veriyor.

Seçim çalışmalarına başlayan Taner Mutlu, okul saatleri dışında mahallede esnafı ziyaretleri gerçekleştirerek, kendisini tanıtıp, çalışmalarını anlatıyor.

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN GENÇ MUHTAR ADAYIYIM'

Mahallede çok güzel işler başarabileceğini belirten Taner Mutlu, "Gençliğin bana verdiği enerjiyle mahallemde çok güzel işler başarabileceğimi düşünüyorum. Bu sebepten dolayı gençlerin önünün açılmasını istiyorum. Ailem, çevrem, arkadaşlarım ilk başta şaka yaptığımı düşündü. Sonradan ciddi olduğumu anladılar ve bana tam destek verdiler. Bana güveniyorlar. Bana olan bu güveni boşa çıkartmayacağım. Mahallemizde güzel işler başaracağız. Muhtar azalarımın hepsi kadınlardan oluşuyor. Azalarımın kadın olmasının sebebi ise baş tacı annelerimizin bize dualarıyla yola çıktık" dedi.

Taner Mutlu'nun sınıf arkadaşı Zülal Nazlı Yatar ise, "Taner'i 4 yıldır tanıyorum. Yardımsever ve iyi birisi. Bu seçimlerde ona tam destek veriyorum. Yaşıtlarımıza çok iyi bir örnek ve bizi bu işlere teşvik ediyor. Aynı mahallede oturuyoruz. Seçimlerde muhtar adayımız Taner Mutlu'ya oy vermeyi düşünüyorum" diye konuştu.