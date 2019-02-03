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Muhtar adayından 3 tekerlekli bisikletle seçim kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de merkez Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi muhtar adayı emekli katip Muhlis Çolak (53), seçim çalışmalarını doktorların 5 santimetre kısalma ve incelme oluşan sol bacağının güçlenmesi için tavsiye ettiği özel üretim bisikletiyle yapıyor.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de merkez Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi muhtar adayı emekli katip Muhlis Çolak (53), seçim çalışmalarını doktorların 5 santimetre kısalma ve incelme oluşan sol bacağının güçlenmesi için tavsiye ettiği özel üretim bisikletiyle yapıyor. Sokak sokak dolaşarak seçmenlerden oy isteyen Çolak, "Doktorum, benden sağlığım için bisiklet sürmemi istemişti. Hem sağlığım için hem de seçimi kazanmak için bisikletimle pedal çevirip, oy istiyorum" dedi. Kayseri'de yaşayan evli ve evli ve 2 çocuk babası Muhlis Çolak, 4 yaşında ailesi ile birlikte kentte bulunan Atatürk Evi Müzesi'ne gitti. Burada merdivenden düşerek kalçasında çıkık oluşan Muhlis Çolak, tedavi için götürüldüğü hastanede ameliyat edildi. Ancak ameliyat sonrası Çolak'ın sol bacağında 5 santimetre kısalma ve incelme meydana geldi. Normal hayatını sürdüren ortopedik engelli Çolak'a bir yıl önce kontrol için hastanede doktorlar, bacaklarının güçlenmesi için bisiklet sürmesini tavsiye etti. Kayseri Adliyesi'nde katiplikten emekli Çolak, tavsiye üzerine Tekirdağ'da bir firma ile görüşüp, üç tekerlekli bisiklet siparişi verdi. Özel üretilen bisiklet ile günlük yaşamını sürdüren Çolak, merkez Melikgazi İlçesi Hunat Mahallesi muhtar adayı oldu. Emekliliğinin ardından arzuhalci dükkanında daktilo ile dilekçe yazan Muhlis Çolak, seçim kampanyasını bisikleti ile sürdürüyor. Hergün sabah iş yerinden çıkan ve akşama kadar kent merkezinde pedal çeviren Muhlis Çolak, bisikletinin arkasına yaptığı 'giydirme' ile de mahalle sakinlerinin dikkatini çekerek, oylarını alabilmenin heyecanını yaşıyor. Hizmet için yola çıktığını belirten Muhlis Çolak, "Malulen emekliyim. Arzuhalcilik işiyle uğraşıyorum. Hunat Mahallesi muhtarlığına talip oldum. Hizmet için yola çıktım. Mahalle sakinlerimizin resmi ve özel hangi işi olursa olsun, onları gerçekleştirmeyi vaat ediyorum. İnşallah hayırlısı ise olsun ama hakkımda hayırlısı olmayacaksa olmasın diye düşünüyorum" dedi. 'DOKTORUM TAVSİYE ETTİ' Ortopedi doktorunun sağlığı için bisiklet sürmesini tavsiye ettiğini de belirten muhtar adayı Çolak, "Ortopedi doktorum, ayağımın güçlenmesi için bisiklet sürmemi istedi. Ben de 2 tekerlekli bisiklet süremediğim için 3 tekerlekli bisiklette karar kıldım. Tekirdağ'da bir firma ile görüşüp, kişiye özel üretilen bisikletlerden sipariş verdim ve 3 tekerlekli bisikletim Kayseri'ye geldi. Bisikletin arkasına da muhtarlık seçimlerine aday olmam neticesinde 'Giydirme' yaptım ve mahalle halkının oylarına talip oldum. İlçe protokolünden de önemli dönüşler aldım. Vatandaşlardan da sürekli olumlu tepkiler alıyorum. Şu ana kadar olumsuz tepki veren olmadı. Çünkü siyasi içerik ya da siyasi şarkı ile bisiklet sürmediğim için herkesin muhtarı olarak meydanlarda geziyorum. Vatandaşlara derdimi anlatıp, onların derdini dinliyorum" ifadelerini kullandı. 'VATANDAŞLARIMIZIN OYUNU ALMAK İÇİN PEDAL ÇEVİRİYORUM' Seçimlerde adayların yüksek oranda harcamalar yaptığını ancak kendisinin broşür dışında bir maliyetinin olmadığını da belirten Çolak, "Bisikletimle hem sağlığım için hem de vatandaşlarımızın oylarını alabilmek için pedal çeviriyorum. Üstelik hiç bir masrafım da yok. Yakıt gideri yok. Aksine sağlığıma katkısı var. Bu sayede bacak kaslarım güçleniyor. Bisikletin arkasına yaptığım afiş tarzı 'giydirmede' kent sakinlerinin dikkatini çekiyor. Doktorumun tavsiye ettiği bisiklet bir nevi seçim kampanyam oldu" diye konuştu. 'REKLAM AMAÇLI PARK EDİLEN ARAÇLARI KALDIRACAĞIM' Vaatlerinden de bahseden Muhlis Çolak, "Mahallemiz de özellikle çocuk parkları ve cadde sokaklar 7/24 kamera sistemi ile güvenlik altına alınacak. 'Aile park projesi' ile şu an bir ailenin rahatlıkla oturamadığı bazı parklarımızı ailelerin de faydalanabileceği bir hale getirmek istiyorum. Mahallemiz kent merkezinde olduğu için en büyük sorunu otopark, bu sorunu da reklam amaçlı otoparklara park edilen araçların kaldırılması için mücadele ederek, bitireceğimi düşünüyorum" dedi.

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