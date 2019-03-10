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Muhtar adayından çocuklar için illüzyon gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 13:58 | Son Güncelleme

Batman’da muhtar adayı, çocuklar için illüzyon gösterisi düzenledi.Yaklaşan yerel seçimler öncesi Batman’da yaptığı farklı etkinliklerle gündeme gelen Bahçelievler Mahallesi Muhtar adayı Metin Özdal, bu kez de çocuklar için ücretsiz illüzyon gösterisi düzenledi.

Batman’da muhtar adayı, çocuklar için illüzyon gösterisi düzenledi.
Yaklaşan yerel seçimler öncesi Batman’da yaptığı farklı etkinliklerle gündeme gelen Bahçelievler Mahallesi Muhtar adayı Metin Özdal, bu kez de çocuklar için ücretsiz illüzyon gösterisi düzenledi. Bir salonda düzenlenen ücretsiz gösteriyi izlemeye gelen yaklaşık 2 bin çocuk, hafta sonunu gönüllerince eğlenerek geçirdi. Amaçlarının çocukları eğlendirmek olduğunu belirten Metin Özdal, "Amacımız mahallemizi bu tür güzel etkinlilerle tanıtmaktı. Yaklaşık 2 bin çocuğu palyaço ve sihirbazlık gösterileriyle elimizden geldiğince mutlu etmeye çalıştık. Yaptığımız etkinliği aileler ve çocuklar çok hoş karşıladılar. Etkinliklerimize katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz seçilsek de seçilmesek de devam edecektir. Mahallemizi en güzel şekilde tanıtmak için sosyal etkinliklerimiz olacaktır. Çocukların mutlu olması bizleri de çok mutlu etti" dedi.

"31 Mart’ta onu muhtar olarak görmek isteriz"
Çocukları ile birlikte gösteriyi izlemeye gelen Veysi Arslan, etkinliğin çocuklar için çok iyi olduğunu söyledi. Arslan, "Muhtar adayımızın bu girişimi için çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Çocuklar eğlendi, çocukları sevindirdi. Allah’ta onu sevindirdi. Yapmış olduğu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart’ta onu muhtar olarak mahallemizde göreceğiz" diye konuştu.
İllüzyon gösterisini izlemeye gelen çocuklardan Rümeysa Arslan, gösteri sayesinde güzel bir gün geçirdiğini söyledi. Ahmet Berzan Kutlu ise, ilk defa ilizyon gösterisi izlediğini kaydederek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden Serap Özturan da, bu tür etkinliklerin mahallelerinde çokça olması gerektiğini belirterek, muhtar adayı Özdal’a destek vereceğini söyledi.

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