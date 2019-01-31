Muhtar adayından esprili seçim afişi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, Kışla Mahallesi Muhtar Adayı Hayrettin Talaş (51), 'Başın düşerse dara, muhtar Hayrettin'i ara. Kontörün yoksa, ödemeli ara' yazılı afiş bastırıp, çeşitli noktalara astırdı.
Yaklaşık 30 bin seçmenin bulunduğu Yüreğir ilçesinin Kışla Mahallesi'nde muhtar adayı olan Hayrettin Talaş, seçim çalışmaları için esprili afiş hazırladı. Esnaflık yaparak geçimini sağlayan Talaş, mahallenin çeşitli noktalarına, 'Başın düşerse dara, muhtar Hayrettin'i ara. Kontörün yoksa, ödemeli ara' yazan afişlerden astırdı.
Kendisini cep telefonuyla arayan kişilere de aynı sloganla cevap veren Hayrettin Talaş, olumlu tepkiler aldığını söyledi. Talaş, "Seçmenimiz sloganımızı benimsedi. Telefonla arayan herkese içtenlikle cevap veriyoruz. Seçimi kazanırsam, hazırlamış olduğum projeleri en kısa sürede hayata geçireceğim" dedi.
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