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Muhtar adayının pes dedirten vaatleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 13:39 | Son Güncelleme

Karabük’te muhtar adayı Erol Gündüz, seçimlerde mahalle muhtarlığını kazanması halinde bir seçmene umre, bir seçmene çeyrek altın, bir seçmene bulaşık makinesi ve 3 kişiye de hediye vaat etti.31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kalırken, mahalle muhtar adayları seçmenlerden oy alabilmek için çeşitli vaatlerle vatandaşların karşısına çıkıyor.

Muhtar adayının pes dedirten vaatleri

Karabük’te muhtar adayı Erol Gündüz, seçimlerde mahalle muhtarlığını kazanması halinde bir seçmene umre, bir seçmene çeyrek altın, bir seçmene bulaşık makinesi ve 3 kişiye de hediye vaat etti.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kalırken, mahalle muhtar adayları seçmenlerden oy alabilmek için çeşitli vaatlerle vatandaşların karşısına çıkıyor. Karabük’ün Yeşil Mahalle Muhtar adayı Erol Gündüz de muhtarlığı kazanması halinde diğer muhtar adaylarından farklı olarak bir seçmeni umreye gönderme vaadinde bulundu. “1 oy 1 şans demek” sloganı ile muhtarlık adaylığını açıklayan sanat yönetmeni ve organizatör Gündüz, umre vaadinin yanında bir kişiye çeyrek altın, bir kişiye bulaşık makinesi ve 3 kişiye de çeşitli hediyeler verecek. Umreye gitmek isteyecek seçmenlerin başvurularını alacak olan Gündüz, 19 Temmuz tarihinde televizyon programında gerçekleştireceği çekilişle umreye göndereceği kişiyi belirleyecek.
Türkiye’de ilk defa muhtar adayı olarak farklı bir uygulamaya imza atacaklarını belirten Erol Gündüz, “Karabük Yeşil Mahalle Muhtar adayıyım. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde nasip olursa muhtarlığa çıktık. Herkesin dilinde muhtar aylığı olmasa bu kadar muhtar adayı çıkmaz diye bir dedikodu dönüyor. Elbette çıkmayabilir, çok doğaldır ama devletimiz bize bunu uygun görmüş. Benim işim mahalleme hizmet yapmak. Bu hizmet genelinde Türkiye genelinde ilk defa muhtar adayı olarak bir uygulamaya imza atacağız. Mahallemizde muhtar olduğum zaman 19 Temmuz’da televizyonda canlı yayında umre çekilişimiz olacaktır. Çekilişimizde umre ziyaretimiz vardır. Bu umrenin bütün masraflarını muhtar olduğumda ben karşılayacağım. Bunun yanında bir kişiye altın, bir kişiye bulaşık makinesi ve 3 kişiye değişik hediyelerimiz var. Tüm çocuklarımıza da muhtarlığımıza geldiklerinde tüm hediyeleri sunacağız inşallah” diye konuştu.
Muhtar seçildiği zaman 6 ay maaş almayacağını ifade eden Gündüz, “6 ay maaşı biriktirip halkımıza bu hizmeti yatırım olarak yapacağım. Muhtar adayı olarak size söz veriyorum, projelerimizin hepsini yapacağız. Bir oy bir şans demektir” dedi.

Muhtar adayının pes dedirten vaatleri

Muhtar adayının pes dedirten vaatleri

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