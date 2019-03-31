HABER

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, muhtar adayları arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Mardin'in Midyat ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde muhtar adayları arasında çıkan kavgada ise 4 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi 500 Evler semtinde bulunan Evliya Çelebi Ortaokulu’nda yaşandı. 8 adayın yarıştığı Barış Mahallesi’nde muhtar adaylardan biri, oy pusulasını okulun içinde dağıtmak istedi. Diğer adayın bunu kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olayın yaşandığı Evliye Çelebi Ortaokulu’na gelerek buradaki polislerden bilgi aldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

AW663831_02

MİDYAT'TA MUHTAR ADAYLARI ARASINDA KAVGA

Edinilen bilgilere göre, Midyat'a bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde muhtarlık için köylüler arasında kavga çıktı. Jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Çıkan kavgada 4 kişi yaralı olarak 112 ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda 2 kişi gözaltına alınırken, jandarma mahalle etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AW663859_03

(DHA/İHA)

PARTNERDemet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!Demet Evgar'ın yaşını duyan inanamıyor!
BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kotil oyunu kullandıBTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kotil oyunu kullandı
(Özel) Beyazıt Öztürk sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı(Özel) Beyazıt Öztürk sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır kavga muhtar

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yiyin birbirinizi. Bize gerek kalmasın.
yalancılar ilçede hiç bi şey yok şu an bende o ilçedeyim abartmayın
Öldürün birbirinizi oldu olacak
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Günlük burç yorumları 31 Mart Pazar (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.