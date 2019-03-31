Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 6 yaralı

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi 500 Evler semtinde bulunan Evliya Çelebi Ortaokulu’nda yaşandı. 8 adayın yarıştığı Barış Mahallesi’nde muhtar adaylardan biri, oy pusulasını okulun içinde dağıtmak istedi. Diğer adayın bunu kabul etmemesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olayın yaşandığı Evliye Çelebi Ortaokulu’na gelerek buradaki polislerden bilgi aldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

MİDYAT'TA MUHTAR ADAYLARI ARASINDA KAVGA

Edinilen bilgilere göre, Midyat'a bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde muhtarlık için köylüler arasında kavga çıktı. Jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Çıkan kavgada 4 kişi yaralı olarak 112 ambulansları ile Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda 2 kişi gözaltına alınırken, jandarma mahalle etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA/İHA)

