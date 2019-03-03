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Muhtar adaylarının kavgası hastanede bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 14:51 | Son Güncelleme

Siirt’te, muhtar adayları arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada bir kişi yaralandı.Olay, Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde yaşandı.

Siirt’te, muhtar adayları arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada bir kişi yaralandı.
Olay, Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, muhtar adaylığı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen Şefik Erdoğan ile rakip aday ve beraberindekiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada muhtar adayı olan 6 çocuk babası Şefik Erdoğan (38), muhtar adayı olduğu için akrabaları tarafından darp edildiğini iddia etti.
Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Erdoğan, Siirt Şirvan ilçesi Yamaçlı köyünde muhtar adaylığını koyduğunu söyledi. Erdoğan, "Geldim ilçe seçim kuruluna sordum engel var mı dedim, yok dediler. Daha sonra Siirt’te geldim, şu an ki muhtar o da aday söyledim ona ben adayım bir sıkıntı var mı yok mu senin acından, bana sorun var dedi. Ben dedim nedir, o da aday olursam beni öldürmekle tehdit etti. Akrabayız, sen akrabanı bir muhtarlık için harcayamazsın dedim. O sen görürsün dedi, inanmadım tabii. Aradan 4-5 saat geçti, adam amcasını ve bir yeğenini alarak beni bıçaklayarak darp etti. Yani oradaki kahvehanedeki insanlar olmasa ölüm de olabilirdi. Ben devletimden bu muhtarlık için gerekli düzenlemenin yapılmasını rica ediyorum. Bir muhtarlık için insanlar ölmesin, önlem alınmasını rica ediyorum. İnsanlarımız yok ve boş yere ölmesin diyorum. Bu olay benim başıma gelmiş daha başlangıçtır. Türkiye’de belki olmuş belki olmamış yeniden olduysa bir daha olmasın benim başıma geldi başka insanların başına gelmesin" dedi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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