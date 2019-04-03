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Muhtar adaylarının tarafları kavga etti: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 00:09 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, D.A.'nın evinde çıkan yangının ardından elektrikler kesilirken mevcut muhtar ile muhtar adayının tarafları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Muhtar adaylarının tarafları kavga etti: 1 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, D.A.'nın evinde çıkan yangının ardından elektrikler kesilirken mevcut muhtar ile muhtar adayının tarafları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y.'nin tüfeğini ateşlemesi sonucu Hasan Ş. yaralanırken, jandarma ve polis ekipleri zırhlı araçlarla köye girerek olaylara müdahale etti.
Olay gece saatlerinde, Karabük Cumayanı Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeniden aday olarak muhtar seçilen Bilal Bozkurt ile muhtar adayı Nuri Güllüoğlu'nun tarafları arasında seçim öncesi yaşanan tartışmalar köyde maydana gelen yangında yeniden kavgaya dönüştü. Dursun Aşık'ın evinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından elektrikler kesilirken, köylüler yardıma koştu. Bu sırada iki muhtar adayının tarafları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. A.Y. av tüfeği ile ateş ederek Hasan Ş.'yi vurdu. Hasan Ş. yaralanırken, köye gelen 112 Acil ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Köye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Köyde yaşanan gerginlik üzerine jandarma, polis çevik kuvvet ekipleri de geldi. Jandarma ve polis ekipleri sirenler çalarak zırhlı araçlarla köye girince taraflar dağıldı. Köyde önlemler alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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