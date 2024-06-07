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Muhtar aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

07.06.2024 14:45
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Tokat’ın Zile ilçesinde Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Muhtar aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde Zile Kalesi girişi Boğazkesen mevkiinde bölgeden geçen vatandaşlar tarafından fark edildi. Araçta başından vurulmuş biri olduğunu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak detaylı bir inceleme başlattı. Olay yerine gelen Bütün’ün yakınları sinir krizi geçirdi. Olayın sebebiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Muhtar Tokat
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