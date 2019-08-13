HABER

Muhtar, çocukların attığı torpille ağacın yanmasına tepki gösterdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 23:37 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, çocukların sitenin bahçesinde attıkları torpil yangın çıkardı.

Muhtar, çocukların attığı torpille ağacın yanmasına tepki gösterdi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, çocukların sitenin bahçesinde attıkları torpil yangın çıkardı. Çam ağacının yandığını gören mahallenin muhtarı sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak tepki gösterdi.
Yangın, akşam saatlerinde Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Çocuklar tarafından atılan torpil, önce kuru otları sonra da bir çam ağacını tutuşturdu. Yangını gören mahalleli alevlere müdahale etmeye çalışırken, itfaiyeye haber verildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Soğuksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yavuz Karagöz yanan çam ağacını görünce tepki gösterdi. Yangını cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Karagöz, "Bayram günü akşam saatlerinde uğraştığımız şeye bakın. Ağaç yanıyor. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Gözünüzü seveyim, ellerinde kibrit, torpil atıyorlar. Akşam akşam canım ağaç yanıyor, yazıktır. Canım çam ağacı yandı. Biz bir şeyler yapacağız, güzelleştireceğiz diye uğraşıyoruz, milletin yaptığına bak. Rica ediyorum, çocuklarına tembih etsin, sokakta kibritle, patlayıcı madde ile oynanılmaz. Değerli büyüklerim sizden rica ediyorum. Yazıktır, şu ağaç 30 senede meydana gelmez." dedi.

FOTOĞRAFLI

Muhtar, çocukların attığı torpille ağacın yanmasına tepki gösterdi

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Kurtarma çalışmalarına izlerken kaza yaptıKurtarma çalışmalarına izlerken kaza yaptı
Şanlıurfa’daki yangın kontrol altına alındıŞanlıurfa’daki yangın kontrol altına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Travestinin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek hastanede ortaya çıktı...

Kilo aldığını sanıyordu! Gerçek ise bambaşka çıktı

Serinlemek için sulama kanalına girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Serinlemek için girdi, cansız bedeni böyle çıkarıldı

Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.