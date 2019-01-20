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Muhtar dedikodulara sosyal medya üzerinden canlı yayınla cevap verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:38 | Son Güncelleme

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün muhtarı Öner Bastaban (49), hakkındaki yolsuzluk ve hizmet yapmadığı dedikodularına cep telefonundan yaptığı canlı yayınla cevap verdi.

Muhtar dedikodulara sosyal medya üzerinden canlı yayınla cevap verdi

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün muhtarı Öner Bastaban (49), hakkındaki yolsuzluk ve hizmet yapmadığı dedikodularına cep telefonundan yaptığı canlı yayınla cevap verdi.
Selim ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Sarıgün köyünün muhtarı, 3 çocuk babası Öner Bastaban, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde yeniden göreve talip oldu. 7 adayın yarışacağı 920 kişinin yaşadığı köyde seçim çalışmaları da başladı. 30 Mart 2014'teki seçimlerle muhtar olan Bastaban, hakkında çıkan yolsuzluk dedikodularına ve hizmet yapmadığı eleştirilerine tepki gösterdi. İddiaları ortaya atanlarla yüzleşmek üzere oturduğu ilçeden köye gitmek için yola çıkan Bastaban, cep telefonuyla canlı yayın yapmaya karar verdi. Otomobilini yol kenara çeken Öner Basbatan, hakkındaki iddialara 8 dakikalık canlı yayınla cevap verdi. Gelen olumlu tepkiler üzerine rahatlayan Öner Basbatan, köye giderek ziyaretlerde bulundu.
Sosyal medyadaki canlı yayını büyük ilgi gören muhtar Öner Bastaban, görev süresi içinde köyüne birçok hizmet getirdiğini anlattı.

FOTOĞRAFLI

Muhtar dedikodulara sosyal medya üzerinden canlı yayınla cevap verdiMuhtar dedikodulara sosyal medya üzerinden canlı yayınla cevap verdiMuhtar dedikodulara sosyal medya üzerinden canlı yayınla cevap verdiMuhtar dedikodulara sosyal medya üzerinden canlı yayınla cevap verdi

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