HABER

Muhtar dedikodulara sosyal medya üzerinden canlı yayınla cevap verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 12:51 | Son Güncelleme

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün muhtarı Öner Bastaban (49), hakkındaki yolsuzluk ve hizmet yapmadığı dedikodularına cep telefonundan yaptığı canlı yayınla cevap verdi.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyünün muhtarı Öner Bastaban (49), hakkındaki yolsuzluk ve hizmet yapmadığı dedikodularına cep telefonundan yaptığı canlı yayınla cevap verdi. Selim ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Sarıgün köyünün muhtarı, 3 çocuk babası Öner Bastaban, 31 Mart 2019'da yapılacak seçimlerde yeniden göreve talip oldu. 7 adayın yarışacağı 920 kişinin yaşadığı köyde seçim çalışmaları da başladı. 30 Mart 2014'teki seçimlerle muhtar olan Bastaban, hakkında çıkan yolsuzluk dedikodularına ve hizmet yapmadığı eleştirilerine tepki gösterdi. İddiaları ortaya atanlarla yüzleşmek üzere oturduğu ilçeden köye gitmek için yola çıkan Bastaban, cep telefonuyla canlı yayın yapmaya karar verdi. Otomobilini yol kenara çeken Öner Basbatan, hakkındaki iddialara 8 dakikalık canlı yayınla cevap verdi. Gelen olumlu tepkiler üzerine rahatlayan Öner Basbatan, köye giderek ziyaretlerde bulundu. Sosyal medyadaki canlı yayını büyük ilgi gören muhtar Öner Bastaban, görev süresi içinde köyüne birçok hizmet getirdiğini anlattı.

"Çocuklarım onu görmek istemiyor""Çocuklarım onu görmek istemiyor"
Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar varAfrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Yüzüğü taktı! İşte yeni sevgilisi

Yüzüğü taktı! İşte yeni sevgilisi

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da doktor çiftin şiddet davasında flaş gelişme! İşte eşinin kemiklerini kıran doktorun cezası...

Bunu yapan doktora mahkemeden şok ceza! Çocuklarının yanında...

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Şişli'de parkta tecavüz dehşeti! Kıyafetlerini ateşe verdiler

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti

Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti

Flaş iddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Soğuklarla baş edemeyince caddede bunu yaptılar...

Soğuklarla baş edemeyince caddede bunu yaptılar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.