Muhtar değil insan hakları aktivisti

Ankara’da Zübeyde Hanım Mahallesi Muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız, hayırseverlerle sahurda davul çalıp, toplanan paralarla yardıma muhtaç öğrencilere bayramlık alıyor.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Zübeyde Hanım Mahallesi’nin muhtarı Mehmet Şükrü Yalnız, Ramazan ayında yardıma muhtaç öğrencileri yalnız bırakmıyor. Hayırseverlerle birlikte sahurda davul çalan Yalnız, toplanan paralarla yardıma muhtaç öğrencilere bayramlık aldı. Yüzlerce çocuğu hediyelerle buluşturan Muhtar Yalnız, başlattıkları kampanyaya hem devlet kurumlarının hem de hayırsever iş adamlarının sahip çıktığını belirtti. Mahalle esnafından öğretmenlere kadar herkesin projenin içinde yer aldığını anlatan Yalnız, “Yetimler, öksüzler ve mazlum çocuklarımız tüm mahallede birliği sağladı. Ne mutlu onlara. Bize değil onlara, çocuklarımıza teşekkür edilmesi gerekiyor. Onlar gülerse dünya güler. İstiyoruz ki karınca misali safımız, yolumuz belli olsun. Sonra safımıza katılanlar, yolumuza öncülük edenlerin sayısı artsın. Çok şükür bunu başardık. İyilik yolunda birleştik. İnşallah bu iyiliği tüm yeryüzüne yaymak için daha kapsamlı projeler yürütmek istiyoruz. Bu projemizin tüm mahallelerimizde de yürütülmesini umut ediyoruz” diye konuştu.



