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Muhtar evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 16:45 | Son Güncelleme

Muhtar evinde ölü bulundu

GİRESUN (AA) - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyünün muhtarı Ayhan Köse, Giresun'daki evinde ölü bulundu.

Polis ekipleri, ihbar üzerine gittikleri Tirebolu ilçesinin Körliman Mahallesi'ndeki bir evde erkek cesedi buldu. İnceleme sonucu cesedin, evin sahibi Ayhan Köse'ye (51) ait olduğu belirlendi.

Göğüs ve sırt kısmında darbe izleri tespit edildiği öğrenilen Köse'nin cenazesi, Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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