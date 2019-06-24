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Muhtar gözyaşlarını tutamadı! İsyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 15:58 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde kullandığı muhtarlık binasının tahsisi geçtiğimiz Nisan ayında dolan ve yazı ile yeniden tahsis isteyen kadın muhtar, binanın yarısının taşımacılık kooperatifine verilmeye çalışıldığını iddia etti. Muhtarlık binasına belediye görevlilerinin izinsiz girdiğini ve kilidin değiştirildiğini ileri süren muhtar Münevver Erkal, yaşadıklarını olay yerine gelen polislere gözyaşları içinde anlattı.

Muhtar gözyaşlarını tutamadı! İsyan etti

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Kemer Yeni Mahalle Muhtarlığı’na seçilen Münevver Erkal, daha önceki muhtarın 2008 yılından beri kullandığı, Derviş Eroğlu Dörtyol Bulvarı 69 numaradaki binada göreve başladı. Geçtiğimiz günlerde Kemer Kaymakamlığının, kamuya açık iş yerlerinde ve muhtarlık binalarında kütüphane yapılması çağrısı üzerine daha önceki muhtarlık döneminde bölünerek bir derneğe kiralanan kısmı değerlendirmek isteyen Münevver Erkal, araya çekilen duvarı belediye ekiplerinin yardımıyla yıktırdı.

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Münevver Erkal, hafta başında muhtarlık binasına gelmeye hazırlanırken, komşusundan gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı. Kendisi de belediye meclis üyesi olan komşusu, “Başında bir bayan görevli olan belediye yıkım ekibi ve bir çilingir geldi, muhtarlık binasının dış kapısını zorlayarak içeri girdi” diyordu. Hemen muhtarlık binasına koşan Münevver Erkal, kilidin değiştirildiğini öğrendi. İçeriye girdiğinde binaya 50-60 adet briket konulduğunu ve iki işçinin duvar örmeye çalıştığını gördü. İşçileri dışarıya çıkartan muhtar, polisi arayarak şikayetçi oldu. Erkal, “Burası devletin kurumu olan muhtarlık binası. Herkesin kapısını kırıp da girebileceği bir yer değil, burada tebligatlar var evraklar var. Kaybolmuş da olabilir. Burası muhtarlık kapısında T.C. yazıyor" dedi.

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Muhtarlığa ait olduğunu bildiği binayı güzelleştirmek, kaymakamlığın okuma projesiyle ilgili kitaplık yapmayı, devleti temsil ettiği için güzel bir muhtarlık binasına dönüştürmek için tadilata başladığını anlatan muhtar Erkal, şöyle devam etti:

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"Kemer Belediyesinin haberi de vardı yardımcı da oldular. Ama burayı bir taşımacılık kooperatifi de istiyormuş, ellerinde hiçbir resmi belge olmadan gelip benden anahtarı istediler. Vermedim, muhtarlık olarak kullanacağımı söyledim. Belediye ekipleri aradaki duvarı yıkmama yardımcı olduktan birkaç saat sonra telefon edip anahtarı istiyor, kooperatife vermek için. Bu bina belediye meclis kararıyla Yeni Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmiş geçtiğimiz Nisan ayında süre dolmuş. Ben belediyeye yazı yazarak yeniden tahsisini istedim henüz bir cevap gelmedi. Belediye istiyorsa bir yer göstersin çıkayım. İstediğini yapabilir belediye buna karşı değilim. Benim istediğim 2-3 ay süre izin versinler bu süre içinde istediğim gibi kullanayım. Ben bir bayanım, 75 tane Kemer tur çalışanı ile neden aynı tuvaleti paylaşayım? Mağdur durumdayım şu anda. Eğer bu mağduriyetimi gidermezlerse gidip şemsiyenin altında muhtarlığımı yapmaya devam edeceğim."

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(İHA)

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muhtar Antalya Münevver Erkal

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