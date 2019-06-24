Muhtar gözyaşlarını tutamadı! İsyan etti

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Kemer Yeni Mahalle Muhtarlığı’na seçilen Münevver Erkal, daha önceki muhtarın 2008 yılından beri kullandığı, Derviş Eroğlu Dörtyol Bulvarı 69 numaradaki binada göreve başladı. Geçtiğimiz günlerde Kemer Kaymakamlığının, kamuya açık iş yerlerinde ve muhtarlık binalarında kütüphane yapılması çağrısı üzerine daha önceki muhtarlık döneminde bölünerek bir derneğe kiralanan kısmı değerlendirmek isteyen Münevver Erkal, araya çekilen duvarı belediye ekiplerinin yardımıyla yıktırdı.

Münevver Erkal, hafta başında muhtarlık binasına gelmeye hazırlanırken, komşusundan gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı. Kendisi de belediye meclis üyesi olan komşusu, “Başında bir bayan görevli olan belediye yıkım ekibi ve bir çilingir geldi, muhtarlık binasının dış kapısını zorlayarak içeri girdi” diyordu. Hemen muhtarlık binasına koşan Münevver Erkal, kilidin değiştirildiğini öğrendi. İçeriye girdiğinde binaya 50-60 adet briket konulduğunu ve iki işçinin duvar örmeye çalıştığını gördü. İşçileri dışarıya çıkartan muhtar, polisi arayarak şikayetçi oldu. Erkal, “Burası devletin kurumu olan muhtarlık binası. Herkesin kapısını kırıp da girebileceği bir yer değil, burada tebligatlar var evraklar var. Kaybolmuş da olabilir. Burası muhtarlık kapısında T.C. yazıyor" dedi.