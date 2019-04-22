Muhtar: Halkımız tasarlayarak bu olayı yapmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı şehit cenazesinin düzenlendiği Akkuzulu Mahallesi Muhtarı Halil Kökmen, "Halkımız bilerek veya tasarlayarak bu olayı yapmamıştır. Bir anlık öfke patlaması. Onlar da ne yaptığını bilmeyerek yaptı bu işi" dedi.

Akkuzulu Mahallesi Muhtarı Halil Kökmen, olayla ilgili jandarmanın kamera kayıtlarını incelemeye devam ettiğini ve 20 kişinin olduğu bir liste hazırlandığını söyledi. Listedeki 7-8 kişinin ifade verip serbest bırakıldığını anlatan Kökmen, "Emniyet görevlileri gereken şeyi yaptı. Osman amcayı aldılar. Orada bir 20 kişilik liste var; ama onlar orada sadece olayı seyrediyorlar. Taşkınlıkları yok. Yuhalama ve bağırma, çağırma var. Bizim köyden ve yakın köyden olanlar var. İfadeler alınıyor, görüntüden tespit edilenler var. Gözaltı da oluyor. Şimdi 7-8 kişi ifade verip gittiler. Savcılık araştırıyor kamera kayıtlarında ve fotoğraflardan" diye konuştu.

'KEŞKE BİZE HABER VERSELERDİ'

Kökmen, Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle tepkilerin başladığına işaret ederek, "Kılıçdaroğlu veya ekibi keşke bizi haberdar etseydi. Orada karşılardık en azından. Bir tedbir vardı ama biz de elimizden geleni yapardık. Sürpriz gelmesi bizi boşlukta bıraktı ve halkı engelleyemedik. Cenaze namazını nasıl kıldık bilemedim. Ben önden gittim. Kılıçdaroğlu arkadan geliyordu. Definden sonra döndüğümde evin etrafı sarılmıştı" dedi.