HABER

Muhtar helva dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 13:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 31 Mart mahallî seçimlerinde Hürriyet Mahallesi’nde seçimleri yeniden kazanan Sıtkı Balcı, muhtarlar ve protokole helva dağıttı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 31 Mart mahallî seçimlerinde Hürriyet Mahallesi’nde seçimleri yeniden kazanan Sıtkı Balcı, muhtarlar ve protokole helva dağıttı. Programa Kaymakam Yalçın Yılmaz da katıldı.
Orhangazi’de mahallî seçimlerde Hürriyet Mahallesi’nde muhtarlığı yeniden kazanan Sıtkı Balcı, seçim sonrasında dün cuma namazı sonrasında helva yaptırdı. Kaymakam Dr. Yalçın Yılmaz, İlçe Müftüsü Yusuf Tuna ve bütün mahalle muhtarlarının katıldığı programda eski aşçı olan Sıtkı Balcı, kendi yaptığı helvayı misafirlere ikram etti.

Kara deliğe düşersek ne olur? Kara deliğe düşersek ne olur?
13 yaşında 14 ameliyat oldu13 yaşında 14 ameliyat oldu
Röntgende makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildiRöntgende makatına soktuğu uyuşturucu tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

Sığınma evlerindeki 30 binden fazla kadın oy kullanamadı

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Ve çile bitti! Tarihi adım atıldı

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

Yerel seçimde kilit tarihler: Neler yaşanacak?

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Devrilen otomobil, bir inşaatın asma katına çarptı

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

Anestezi teknikeri Gözde'nin korkunç ölümü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

'Dev kaya kamyonu'nun kadın operatörü

Tekirdağ’da 55 kilogram 440 gram kokain ele geçirildi

Bu sabah ele geçirildi! Tam 55 kilo 440 gram

Hakkari'de köylüler buldu!

Hakkari'de köylüler buldu!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.