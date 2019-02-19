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Muhtar, 'Her şeyin sonu' yazdıktan sonra intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi Altın Mahallesi Muhtarı İsmail Ç.

Muhtar, 'Her şeyin sonu' yazdıktan sonra intihara kalkıştı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)-ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi Altın Mahallesi Muhtarı İsmail Ç. (46) sosyal medya hesabından, 'Her şeyin sonu' yazısını paylaştıktan sonra tabancasını başına ateşleyerek, intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan Muhtar, tedavi altına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Altın Mahallesi'nde meydana geldi. Borçları nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Muhtar İsmail Ç., sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, 'Her şeyin sonu...' yazısını paylaştıktan sonra evinde tabancasını başına dayayarak, ateşledi. Silah sesini duyan yakınları tarafından ağır yaralı halde bulunan Muhtar, otomobille Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayı duyan çok sayıda mahalle sakini hastaneye gelerek, 31 Mart seçimlerinde yeniden muhtar adayı olduğu öğrenilen İsmail Ç.'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi almaya çalıştı. Jandarma, soruşturma başlattı.
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Muhtar, 'Her şeyin sonu' yazdıktan sonra intihara kalkıştıMuhtar, 'Her şeyin sonu' yazdıktan sonra intihara kalkıştıMuhtar, 'Her şeyin sonu' yazdıktan sonra intihara kalkıştıMuhtar, 'Her şeyin sonu' yazdıktan sonra intihara kalkıştı

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