Muhtar istifa etti, seçimler yenileniyor

Balıkesir’in Havran ilçesinde yeni seçilen muhtar istifa dilekçesini verince seçimler 2 Haziran tarihinde yenilenecek.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonucunda Havran İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Yeni Mahalle Muhtarı olarak görevlendirilen İbrahim Uysal, kaymakamlık makamına sunduğu dilekçe ile istifa etti. Yerine 1. aza Olcay Büken Havran Kaymakamlığınca muhtar olarak görevlendirildi. Havran İlçe Seçim Kurulu’nun 16/04/2019 tarihli kararı ile muhtarlık ara seçiminin 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

