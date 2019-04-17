HABER

Muhtar istifa etti, seçimler yenileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde yeni seçilen muhtar istifa dilekçesini verince seçimler 2 Haziran tarihinde yenilenecek.31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonucunda Havran İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Yeni Mahalle Muhtarı olarak görevlendirilen İbrahim Uysal, kaymakamlık makamına sunduğu dilekçe ile istifa etti.

Balıkesir’in Havran ilçesinde yeni seçilen muhtar istifa dilekçesini verince seçimler 2 Haziran tarihinde yenilenecek.
31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimleri sonucunda Havran İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Yeni Mahalle Muhtarı olarak görevlendirilen İbrahim Uysal, kaymakamlık makamına sunduğu dilekçe ile istifa etti. Yerine 1. aza Olcay Büken Havran Kaymakamlığınca muhtar olarak görevlendirildi. Havran İlçe Seçim Kurulu’nun 16/04/2019 tarihli kararı ile muhtarlık ara seçiminin 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

PARTNERBakın kimle evliymiş!Bakın kimle evliymiş!
Dünün tanığı “Hünkâr Köşkü”Dünün tanığı “Hünkâr Köşkü”
FSM'de intihar trafiği (2)FSM'de intihar trafiği (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Bekaret sahnesiyle gündeme gelmişti! Kötü haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peygamber türbesinde hırsızlık!

Peygamber türbesinde hırsızlık!

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti: Uçansu Şelalesi

Araçla 3 saatte ulaşılıyor! İşte Türkiye'nin saklı cenneti

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

Herkes yılan zannediyor! Görürseniz sakın öldürmeyin

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Sosyal deneyde kadından şoke eden teklif!

Tuzla'da tersanede gemi yangını! Ekipler sevk edildi

Tuzla'da tersanede gemi yangını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.