HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muhtar koronaya yenik düştü

Muhtar koronaya yenik düştü

01.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Muhtar koronaya yenik düştü

Koronavirüse yakalanarak bir süredir İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi gören Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Raşit Alan hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanarak bir süredir İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi gören Bursa’nın İnegöl İlçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Raşit Alan hayatını kaybetti. Muhtarın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Koronavirüsle mücadele devam ediyor. Vak’alar her gün artarak devam ederke,n buna yakalananlardan bazıları hayatlarını kaybediyor. Bunlardan bir ide Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Raşit Alan. Alan geçtiğimiz günlerde yaptığı test sonucu koronaya yakalandığını öğrendi. Bunun üzerine durumu ağırlaşan muhtar İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık iki haftadır tedavisi süren Reşit Alan koronaya yenik düştü. Ölüm haberi hem ailesini hem de sevenlerini yasa boğdu.

Muhtar koronaya yenik düştü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Hakkari Valiliği duyurdu: Sınır hattında ikazlara uyamayan kişi vurulduHakkari Valiliği duyurdu: Sınır hattında ikazlara uyamayan kişi vuruldu
12 bin personel alım kılavuzu yayınlanıyor!12 bin personel alım kılavuzu yayınlanıyor!

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

Yalova'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Savaş alanına döndü! 1 ölü, 10 yaralı

İSKİ su kesintisi 1 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

1 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Şırnak'ta terör operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Şırnak'ta operasyon! Hepsi yakalandı

AVM'lerde HES kodu uygulaması başladı

AVM'lerde yeni dönem bu sabah başladı

Yalova’da zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı

6 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı

MSB duyurdu! Mutabakat imzalandı

MSB duyurdu! Mutabakat imzalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.