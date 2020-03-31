HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı

Muhtar, mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 09:25 | Son Güncelleme

Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi Muhtarı Ferat Çetin, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldığı mahallede giriş ve çıkışları yasakladı. Muhtar Çetin, "Mahallemize yabancı birinin gelmesini istemiyoruz. Kimse bizi ziyaret etmesin. Mahalle sakinlerinin sağlığını korumak için bu uygulamaya gittik" dedi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşlara yapılan 'Evde kal' çağrıları sürerken birçok ilde de farklı önlemler alındı. Mardin Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi'nin muhtarı Ferat Çetin de salgına karşı alınan tedbiler kapsamında mahalleye giriş ve çıkışları yasakladı. Kendi karantinalarını uyguladıklarını söyleyen Çetin, mahalle girişindeki tabelaya 'Virüs nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaktır' yazısı astı.

200 hane ve 1200 nüfusa sahip olduklarını anlatan muhtar Çetin, mahallelerine ziyaretçi gelmesini istemediğini söyledi. Bu uygulamayı mahalle sakinlerinin sağlığı için hayata geçirdiklerini belirten muhtar Çetin, "Mahallemize ziyaretçilerin gelmesini istemiyoruz. Bunun için köyün girişine 'Virüs nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaktır' uyarı yazını yazdık. Mahallemizde herhangi bir hastalık yoktur. Herkesin evde kalmasını istiyoruz" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
Tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındıTartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
1/
Anahtar Kelimeler:
muhtar koronavirüs mardin

En Çok Okunan Haberler

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

İletişim Başkanı Altun'dan eleştirilere sert cevap

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Erkeklere erken emeklilik müjdesi! Para ödeyerek emeklilik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Fatih Portakal'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Devletten çoçuk parası müjdesi!

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

Erdoğan'ın çağrısı sonrası harekete geçtiler! Destek yağıyor

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina

Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Diğer Haberler
On Numara sonuçları 31 Mart: Büyük ikramiye sahibini buldu!

Büyük ikramiye sahibini buldu!

Yasağa uymayan vatandaşlar yine sahile indi

Yasağa uymayan vatandaşlar yine sahile indi

Gören şaşırıyor! Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm

Gören şaşırıyor! Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm

Günlük burç yorumları 31 Mart Salı - Ay, İkizler burcunda!

Ay, İkizler burcunda!

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı

Tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı

Antalya'da korkunç olay! Genç kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu

Odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.