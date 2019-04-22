HABER

Muhtar, mazbatasını alamadan yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 15:55 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Agaçköy Köyü'ne, 2'nci kez muhtar seçilen ancak mazbatasını alacağı gün 2 katlı evinin çatısından düşerek ağır yaralanan Erdoğan Bacak(56), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muhtar, mazbatasını alamadan yaşamını yitirdi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Agaçköy Köyü'ne, 2'nci kez muhtar seçilen ancak mazbatasını alacağı gün 2 katlı evinin çatısından düşerek ağır yaralanan Erdoğan Bacak(56), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Erdoğan Bacak, 31 Mart yerel seçimlerinde Agaçköy Köyü'ne ikinci kez muhtar seçildi. Bacak, mazbatasını almaya gideceği 10 Nisan günü, 2 katlı evinin çatısında bulunan pazar tezgahına ait tahtaları indirmek istedi. Ancak dengesini kaybedip, çatıdan beton zemine düştü. Ağır yaralanan muhtar, ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
12 gündür tedavi altında tutulan Erdoğan Bacak, dün akşam hayatını kaybetti.
Evli ve 3 çocuk babası Muhtar Bacak, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Erdoğan Bacak'ın yerine Ağaçköy Köyü muhtarlığına birinci sıradan aza seçilen Salahattin Sallama'ın getirileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNEREn çok zengin bu kentte!En çok zengin bu kentte!
İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı! İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!
Çöken binanın çevresindeki binalar tahliye ediliyorÇöken binanın çevresindeki binalar tahliye ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük arzumuz çocuklarımıza parlak yarınlar hazırlayabilmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Şanlıurfa'da iş kuyruğunun sonu gelmedi

Kuyruğun son gelmedi! Sadece 6 ay çalışabilmek için...

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın! Bambaşka görüntüye kavuştu

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.