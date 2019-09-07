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Muhtar, müdür, öğretmen ve veliler okulu boyayıp, temizlik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:32 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Türkbahçe İlkokulu, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi müdür, öğretmenler, veliler ve mahalle muhtarı ile birlikte boyanıp, temizlendi.

Muhtar, müdür, öğretmen ve veliler okulu boyayıp, temizlik yaptı

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki Türkbahçe İlkokulu, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi müdür, öğretmenler, veliler ve mahalle muhtarı ile birlikte boyanıp, temizlendi.
İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Türkbahçe Mahallesi’ndeki 43 öğrencinin eğitim gördüğü Türkbahçe İlkokulu yeni döneme hazırlanıyor. Mahalle Muhtarı Gülay Çetin, çocukların daha temiz sıra ve sınıflarda eğitim öğretime başlamaları için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımıza iyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak ve onların temiz sınıflarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla sıralarımızı, okulun iç ve dış boyasını idareci, öğretmen, velilerimizle birlikte yaptık" dedi.

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Muhtar, müdür, öğretmen ve veliler okulu boyayıp, temizlik yaptıMuhtar, müdür, öğretmen ve veliler okulu boyayıp, temizlik yaptıMuhtar, müdür, öğretmen ve veliler okulu boyayıp, temizlik yaptıMuhtar, müdür, öğretmen ve veliler okulu boyayıp, temizlik yaptı

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