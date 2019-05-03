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Muhtar olduğunu dava takibi için geldiği adliyede öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 14:59 | Son Güncelleme

İznik'in bir mahallesinde seçimi kazanan adayın muhtarlığı, 26 yıl önce yargılandığı davada hapis cezası aldığı ve cezasının infaz edildiği ortaya çıkınca düşürüldü - 31 Mart öncesi muhtarlık yapan ve yarışı ikinci sırada tamamlayan aday, 33 gün sonra görevine geri döndüğünü dava takibi için geldiği adliyede öğrendi

Bursa'nın İznik ilçesi Bayındır Mahallesi'nde, seçimi kazanan muhtar ile azasının yargılandıkları davada hüküm giydikleri ve cezalarının infaz edildiği ortaya çıkınca muhtarlık el değiştirdi.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ilçeye bağlı kırsal Bayındır Mahallesi'nde 5 aday yarıştı.

Mahallenin bu tarihe kadar muhtarlığını yapan Lütfü Erol, rakiplerinden Halil Tuncer karşısında 39 oy farkla seçimi kaybetti ve ikinci sırada yer aldı. Seçimin sonuçlanmasının ardından mazbatası verilen Tuncer, görevi Erol'dan devraldı.

Daha sonra diğer adaylardan Kadir Tuncer, seçim kuruluna itiraz başvurusunda bulundu.

İtiraza gerekçe olarak, Halil Tuncer ve azalarından Nazif Türedi hakkında 1993 yılında yargılandıkları bir davada Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince mahkumiyet kararı verilmesi gösterildi.

Başvuruyu değerlendiren İl Seçim Kurulu, Tuncer ve Türedi'nin 3 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum edildiğini, cezalarının infazının gerçekleştiğini tespit etti ve seçilme yeterliliklerinin olmadığına karar verdi.

Muhtarlığı düşürülen Halil Tuncer, dün İznik Kaymakamlığına giderek mührü teslim etti.

- "Hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Seçim yarışını ikinci sırada tamamlayan Lütfü Erol, muhtarlık görevine geri döndüğünü bir dava takibi için geldiği adliyede öğrendi.

Erol, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Adliyeden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Erol, "Köyle ilgili kadastro sorunu vardı. Muhtarlığım bitmesine rağmen o davayla hala ilgileniyordum. O esnada mahkemede bana muhtarlığı kazandığım tebliğ edildi. Mazbatamızı aldık, görevimize başlıyoruz. Hizmetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

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