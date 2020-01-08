Muhtar, Saros Körfezi'nin SİT alanında aldığı kumları otel inşaatında kullanmış

EDİRNE'de, Saros Körfezi'nde 1'inci derece sit alanı olan İtalyan Koyu'ndan kumları kaçak olarak alanın, Mecidiye köyü muhtarı Ali Balaban olduğu ortaya çıktı. Balaban'ın, 9 kamyon kumu, köyün muhtarlık binası ve tüzel kişiliğine ait otel inşaatında kullandığı belirlendi. Hakkında soruşturma başlatılan Balaban, "Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım" dedi.

Keşan'a bağlı Mecidiye köyündeki Saros Körfezi'nde 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan ve 'İtalyan Koyu' olarak bilinen bölgeden kaçak kum alındığı yönünde İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, sahil kumunun, kamyonlarla Mecidiye köyü muhtarlığınca alındığını tespit etti. Kumlar nedeniyle çökmelerin meydana geldiği sahil, jandarma tarafından şerit çekilerek, girişe kapatıldı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan köy muhtarı Ali Balaban, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta avukatı ile birlikte ifade veren muhtar Balaban, kum almanın suç olduğunu bilmediğini öne sürdü. Savcılıkça serbest bırakılan muhtar Ali Balaban hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet'ten başlatılan soruşturma sürüyor.

'SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, OTEL İNŞAATI İÇİN KULLANDIK'

Mecidiye köyünün muhtarı Ali Balaban, kumun alınmasının suç olduğunu bilmediğini savunarak, "Bilseydim almazdım, aldığımız kumları köy muhtarlığı ve köy tüzel kişiliğine ait olan otel inşaatında kullandık. Eski belediye binasını köyümüze otel olarak kazandırmak için restorasyona başladık. Bu restorasyon sırasında da bizim tadilat için kuma ihtiyacımız oldu. Oradan kum alarak otel inşaatımızın restorasyonu için getirdim. Şu an adli soruşturma devam ediyor. Kamu malı olan kumu, kamu malı olan Mecidiye köyü muhtarlık binasının ve muhtarlığa ait binaların restorasyonu için aldık. Ben kamu görevlisiyim. Kumu kullandığımız yer de kamu malı. Oradan kum alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum. Bilseydim almazdım. Bize gelip de aldığınız kumu yerine götürün, diyen de olmadı" dedi.

Sahilden 9 kamyon kum aldıklarını belirten Balaban, "Kimseye para karşılığı vermedik. Plajdan aldığımız kumu, muhtarlık binasının içerisinde kullandık. Kum bize Edirne'den geldiği için ve muhtarlığın imkanlarıyla yaptığımız için ödeme yapmamam gerekiyordu. Bütçemiz de buna yetersizdi. O yüzden bu kumu ihtiyaç olduğu için aldım" diye konuştu.

