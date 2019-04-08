HABER

Muhtar seçilen FETÖ sanığı mazbata alamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:03 | Son Güncelleme

YSK, Malatya'nın Kadılı Mahallesi'nde muhtar seçilen eski hakim Hüseyin Arslan'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamına KHK ile meslekten ihraç edildiğinin ve hakkında dava açıldığının belirlenmesi üzerine mazbatanın en çok oy alan ikinci adaya verilmesini kararlaştırdı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kadılı Mahallesi'nde muhtar seçilen eski hakim Hüseyin Arslan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamına meslekten ihraç edildiğinin ve hakkında dava açıldığının belirlenmesi üzerine, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) mazbatanın en çok oy alan ikinci adaya verilmesi kararlaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğanşehir İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Kadılı Mahallesi muhtarlığına seçilen Hüseyin Arslan'ın 2016'da meslekten ihraç edildiği ve sanık sıfatıyla İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı bilgisine ulaşıldığını belirterek YSK'den görüş istedi.

YSK'den Doğanşehir İlçe Seçim Kuruluna gönderilen ve oy birliğiyle alınan kararda, "692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerinden Hüseyin Arslan'a mazbata verilemeyeceği, seçilme yeterliliğini taşıyan ve Hüseyin Arslan'dan sonra en çok oy alan kişiye mazbata verilmesi gerektiği" belirtildi.

PARTNERSetlerden sahnelere...Setlerden sahnelere...
İmamoğlu Kartal'da partililere seslendiİmamoğlu Kartal'da partililere seslendi
Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılarTüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğanşehir eski hakim FETÖ/PDY Hüseyin Arslan Malatya muhtar YSK

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

Sokak ortasında iğrenç taciz! Cansız mankeni...

Sokak ortasında iğrenç taciz! Cansız mankeni...

Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü

Fotoğraf çektirmek isterken offroad aracıyla suya gömüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.