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Muhtar seçilen kardeşler mazbatalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:35 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki ayrı mahalleden muhtar adayı olan ağabey ve kardeş birlikte muhtar seçildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki ayrı mahalleden muhtar adayı olan ağabey ve kardeş birlikte muhtar seçildi. Kardeş muhtarlar mazbatalarını alarak göreve başladı.
Nusaybin Yeşilkent Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Selim Demirtaş ile Selahaddi Eyyubi Mahallesi’nde yaşayan kardeşi Turan Demirtaş muhtar adayı oldu. 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde iki kardeş de aday oldukları mahallelerden ilk defa muhtar oldu. İtiraz sürelerin sonra ermesinden sonra ağabey ve kardeş birlikte Nusaybin Adliyesi’nde bulunan İlçe Seçim Kurulu’na geldi. Yapılan evrak işlemlerinden sonra kardeşlere mazbataları ve mühürleri verildi.
İlçe seçim Kurulu çıkışında açıklama yapan Yeşilket Mahallesi muhtarı Mehmet Selim Demirtaş, 9 kardeş olduklarını söyledi. İki kardeş olarak ayrı mahallelerden seçime girdiklerini kaydeden Demirtaş, "İkimizde seçme girdiğimiz mahallelerde muhtarlığı kazandık. Sevilen bir aile olduğumuzu gördük. Bizi seçtikleri için Nusaybin halkına, mahallelerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Selahaddin Eyyubi Mahallesi muhtarı seçilen kardeş Turan Demirtaş da, "Bize oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz Mahallemize muhtar olarak değil hizmetkar olarak geldik. Bu sözü verdik ve bu sözümüz gereği hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

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