HABER

Muhtar seçilen milli sporcu mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 10:07 | Son Güncelleme

Eskişehir’in merkez Şeker Mahallesinde muhtar seçilen milli sporcu Canan Arı, mazbatasını aldı.Uzun yıllar Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı yapan Canan Arı, Şeker Mahallasi muhtarı oldu.

Muhtar seçilen milli sporcu mazbatasını aldı

Eskişehir’in merkez Şeker Mahallesinde muhtar seçilen milli sporcu Canan Arı, mazbatasını aldı.
Uzun yıllar Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi Kadın Kolları Başkanlığı yapan Canan Arı, Şeker Mahallasi muhtarı oldu. Aynı zamanda milli bir sporcu ve tekvando hakemi de olan Arı, mazbatasını tekvando kıyafetleriyle alırken ilgi odağı oldu. Arı açıklamasında, “Gönüllülük ruhuna ve merhamet duygusuna önem veriyorum. Bizim için birinci sırada Fair Play ruhu gelir. Muhtarlık çalışmalarımda da saygı çerçevesinde centilmence yarıştım. Şeker Mahallesi sakinlerinin yoğun isteği üzerine aday oldum. Büyük bir oy farkıyla muhtar seçildim. Mahallemde öncelikli çalışmam spor ve sağlıklı yaşam üzerine olacak. Mahallemiz inşallah örnek bir mahalle olacak” dedi.

Muhtar seçilen milli sporcu mazbatasını aldı

Muhtar seçilen milli sporcu mazbatasını aldı

Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi Yürekler ağza geldi! Onu bir tek telefondaki kişi ikna edebildi
Görme engellilerin engelleri görünmüyorGörme engellilerin engelleri görünmüyor
Torunları için tavuk besliyorTorunları için tavuk besliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması

Barış Yarkadaş'tan 'Maltepe' açıklaması

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

Bomba grup seks itirafı! Sosyal medyayı salladı

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

'İspat etsinler, istifa etmeyen namerttir'

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü görevden alındı

Halit Karakoç görevden alındı!

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeni başkanın teşekkür yemeğinden zehirlenen 71 kişi hastaneye kaldırıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı muvazzaf subay alımı için ön başvurular başladı! Başvuru şartları neler?

Başvuru şartları belli oldu! İşte detaylar...

Ön başvurusu kabul edilen bekçi adaylarını hangi süreçler bekliyor? Tüm detaylarıyla bekçi alımı sınav sonrası süreç

Ön başvuru sonuçları açıklandı! İşte adayları bekleyen süreç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.