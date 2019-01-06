Muhtar seçilirse maaşını öğrencilere verecek

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan Şahin Güner, yerel seçimde muhtarlık seçimini kazandığı takdirde alacağı muhtarlık maaşını öğrencilere burs olarak verme taahhüdünde bulundu.

Dikili ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde çobanlık yaparak emekli olan 54 yaşındaki Şahin Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul mezunu olduğunu, mahallesindeki sorunlara duyarlı bir vatandaş olarak yıllardır çözülmeyen sorunları çözmek için muhtarlığa adaylığını koyduğunu söyledi.

Mahallesine devletin hizmet getirdiğini ancak belediyenin bunu değerlendirmediğini savunan Çoban, "Benim köyümün altyapısı, kanalizasyonu yok. Sağlık ocağı, gençlerin top oynayacağı bir halı sahası yok. Mezarlığımızda su yok. Ben bunların hepsinin üstesinden gelip devletimle beraber yapacağım." dedi.

- "Seçilirsem muhtarlık maaşımı öğrencilere vereceğim"

Çobanlıktan emekli olduğunu anlatan Güner, seçildiği taktirde muhtarlık maaşını öğrencilere burs olarak verme kararı aldığını belirtti. Güner, bu kararını noterden de taahhüt ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu: