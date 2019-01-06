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Muhtar seçilirse maaşını öğrencilere verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 15:20 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki emekli çoban Şahin Güner, noterden, yerel seçimde muhtar seçildiği takdirde muhtarlık maaşını öğrencilere burs olarak vermeyi taahhüt etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan Şahin Güner, yerel seçimde muhtarlık seçimini kazandığı takdirde alacağı muhtarlık maaşını öğrencilere burs olarak verme taahhüdünde bulundu.

Dikili ilçesi Deliktaş Mahallesi'nde çobanlık yaparak emekli olan 54 yaşındaki Şahin Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokul mezunu olduğunu, mahallesindeki sorunlara duyarlı bir vatandaş olarak yıllardır çözülmeyen sorunları çözmek için muhtarlığa adaylığını koyduğunu söyledi.

Mahallesine devletin hizmet getirdiğini ancak belediyenin bunu değerlendirmediğini savunan Çoban, "Benim köyümün altyapısı, kanalizasyonu yok. Sağlık ocağı, gençlerin top oynayacağı bir halı sahası yok. Mezarlığımızda su yok. Ben bunların hepsinin üstesinden gelip devletimle beraber yapacağım." dedi.

- "Seçilirsem muhtarlık maaşımı öğrencilere vereceğim"

Çobanlıktan emekli olduğunu anlatan Güner, seçildiği taktirde muhtarlık maaşını öğrencilere burs olarak verme kararı aldığını belirtti. Güner, bu kararını noterden de taahhüt ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dikili noterine gittim, dedim ki 'Biz hanımla bir karar verdik. Ben dedim köyüme muhtar seçildiğim zaman devletin bana vermiş olduğu muhtarlık maaşını komple elime geçmemek şartıyla okuyan çocuklara vereceğim.' Para okuldaki çocuklara gidecek. Artan para da dışarıda okuyan çocuklara burs parası olarak gidecek."

Bu kararından dolayı ilçe kaymakamının kendisini tebrik ettiğini aktaran Güner, "Ben kendimi okuyan çocuklara, gençlere adadım, köyüme adadım. Hiçbir menfaatim, çıkarım yok. Seçildiğim takdirde iş yaparken her ay halkımla birlikte karar alacağım, halkıma soracağım." diye konuştu.

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Deliktaş Mahallesi Dikili izmir muhtar noter

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