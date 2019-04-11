HABER

Muhtar seçimi kazandı ama mazbatası ikamet gerekçesiyle verilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 20:03 | Son Güncelleme

Denizli’de muhtarlık seçimini 73 oy farkla kazanmasına rağmen mahallede en az 6 ay ikamet etme şartını yerine getirmediği gerekçesiyle mazbatası verilmeyerek muhtarlığı düşürülen Cemal Mıkıroğlu, şimdi topladığı imzalarla Yüksek Seçim Kuruluna başvurmaya hazırlanıyor.

Muhtar seçimi kazandı ama mazbatası ikamet gerekçesiyle verilmedi

Denizli’de muhtarlık seçimini 73 oy farkla kazanmasına rağmen mahallede en az 6 ay ikamet etme şartını yerine getirmediği gerekçesiyle mazbatası verilmeyerek muhtarlığı düşürülen Cemal Mıkıroğlu, şimdi topladığı imzalarla Yüksek Seçim Kuruluna başvurmaya hazırlanıyor. Muhtar adayı kazandığı seçimi ise ikametini 4 gün geç taşıdığı gerekçesiyle kaybetmiş oldu.
Merkezefendi ilçesinin Bereketli Mahallesi’nde, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde muhtarlığa adaylığını koyan Cemal Mıkıroğlu aldığı 340 oy ile seçimleri kazandı. Ancak seçimlerinde 267 oy alan ikinci sıradaki diğer muhtar adayı Nihat Yakalıoğlu ise Mıkıroğlu’nun mahallede 6 ay ikamet etme şartını yerine getirmediğini ileri sürerek itiraz etti. Kararı değerlendiren Merkezefendi 2. İlçe Seçim Kurulu, Mıkıroğlu’nun mahallede oturmadığının tespit edildiğini belirterek, muhtarlık için mazbatayı vermeyerek muhtarlığını düşürdü.
Kendisi için tutulan tutanakta yer alan ikamet taşıma tarihinin 4 gün geç olarak yazıldığını ve kayıtlara geçtiğini iddia eden Mıkıroğlu, “Seçim kurulundan beni aradılar. Gittiğimde hakkımda adres konusunda ikamet etmediğini gerekçe göstererek şikayet olduğunu söylediler. Tam aksine ben ikametimi 6 ay 4 gün önce yani 27 Eylül 2018’de Bereketler Mahallesi’nde annemin evine aktarmıştım. Aynız amanda orada kendi iş yerimiz var yani mahallede tanına ve bilinen bir kişiyim. Bundan dolayı muhtarlığımın iptal edildiğini ikinci en yüksek oy alan kişinin muhtar olduğunu söylediler. Nüfus kayıt örneğimi götürdüm gösterdim ama onlar beni 1 Ekim 2018 tarihinde güncellendiğini söylediler. Bende bunun üzerine polis karakoluna gittim orada ve nüfus da benim tescil tarihim 27 Eylül 2018 görünüyor. Ama onlar 1 Ekim 2018 olduğunu söylüyorlar o da benim ikamet etmediğimi gösteriyor. Onlar bu tarihi nereden buldu merak ediyorum. ‘Kolluk kuvvetlerini mahalleye gönderdiklerini onların sorduğunu ve oturmadığım yönünde beyan alındı’ dediler bana ve buna göre tutanak tutmuşlar. Ben mahalleden imza topladım YSK’ya gönderdim” dedi.

Muhtar seçimi kazandı ama mazbatası ikamet gerekçesiyle verilmedi

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...' Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu! 'Her gün soyunurdum, para karşılığı...'
Silahlı kuyumcu soygunu kamerada (2)Silahlı kuyumcu soygunu kamerada (2)
650 kiloluk cağ kebabı ile rekor kırdılar650 kiloluk cağ kebabı ile rekor kırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

CHP'den flaş açıklama: Listeler üzerinden itiraz mümkün değil

CHP'den flaş açıklama: Listeler üzerinden itiraz mümkün değil

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Almak için sıraya girdiler! 21 bin liraya satıldı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Doğum gününde rüzgarın azizliğine uğradı

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

YSK Büyükçekmece'de seçimin iptali başvurusunu erteledi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları ve sınav yerleri açıklandı!

2019 bekçi alımı ön başvuru sonuçları açıklandı!

Beyoğlu Galata Kulesi'nden bir kadın aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

237 bin dolar değerinde! İstanbul'da yakalandı

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.