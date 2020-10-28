Gaziantep’te madde bağımlısı şahsın saldırısına uğrayan muhtar sırtından bıçaklandı.

Edinilen bilgilerine göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi’nin 18 yıllık muhtarı Mehmet Gök, madde bağımlısı R.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Muhtar, çevredekiler tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitimi ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Muhtar Gök’ün sırtındaki bıçak, doktorların müdahalesi sonucu çıkartılarak yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Madde bağımlısı olduğunu bildiği R.T.’nin ailesiyle sık sık kavga ettiğini belirten Muhtar Mehmet Gök, “Şahıs oturduğu binadan çıkarak bize doğru yürüdü. Bu sırada ona yanıma otur dedim tam yanımdan geçtiği esnada aniden saldırdı. Kanlar içinde yere yığıldım arkadaşlar hemen hastaneye yetiştirdi çok şükür şuan sağlık durumum iyi" dedi.

Muhtar Gök, kendisini bıçaklayan R.T.’nin başkalarına zarar vermemesi için şikayetçi olduğunu ifade etti.

